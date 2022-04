El séptimo programa de la segunda edición de 'El desafío' ha estado cargado de tensión hasta el final. Por primera vez, se producía un empate tras el recuento de votos, dejando a Jesulín de Ubrique y Juan Betancourt pendientes de la resolución del jurado, que acabó apostando por el extorero y su reinterpretación de "Toda, toda". Sin embargo, Santiago Segura decidió pulsar el botón de la injusticia para darle la vuelta a todo y proclamar ganador a Omar Montes, cerrando así una gala que había arrancado de manera accidentada.

Jorge Fernández durante su preparación para 'El desafío'

Y es que al inicio de la emisión se vivía la visita del invitado especial de la noche, Jorge Fernández, quien había asumido un reto de levantamiento de piedra. Desafortunadamente, el presentador de 'La ruleta de la suerte' no pudo acometer esa prueba de raíces vascas en plató, ya que se había lesionado durante la preparación de la misma.

"Me habéis cascado", comentaba con buen humor Fernández, con el brazo en cabestrillo, a Roberto Leal nada más entrar al set. "Eres el primer invitado que viene a 'El desafío' y ya viene cascado", comentaba el también conductor de 'Pasapalabra'. También se mostró un fragmento de ese exigente entrenamiento, en el que Fernández ya daba muestras de agotamiento: "Esto pesa, eh".

Suplente de lujo

Aunque Fernández no pudo cumplir con su desafío particular, los espectadores no se quedaron con las ganas de disfrutar del levantamiento de esa piedra de 111 kilos. Finalmente, fue su entrenador, Ignaxio Perurena, quien dio todo un recital y se ganó los aplausos de la gente. Además, el experto en la materia quiso resaltar el valor del esfuerzo de Fernández: "El problema es que, es un tío fuerte, pero se fuerza musculatura que no está tan acostumbrada".