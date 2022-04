'El desafío' se paraliza por el preocupante mareo de Juan Betancourt: "Te veo mala cara"

Juan Betancourt se presentó ante un nuevo reto en el quinto programa de la segunda temporada de 'El desafío'. La noche del 8 de abril, el modelo y actor tuvo que afrontar el reto de tiro con arco, pero con una dificultad mayor: bocabajo y solo sujeto por un arnés para mayor dificultad. "No veo ni las flechas. Arriba, te cambia todo porque estás en constante movimiento", explicó Betancourt durante los ensayos.

Juan Betancourt en 'El desafío'

Al acabar el desafío en el formato de 7 y acción, el modelo volvió a su asiento junto con el resto de sus compañeros, pero, poco tiempo después, Roberto Leal no pudo evitar preocuparse por Betancourt: "Voy a hacer un inciso un momento. Juan, te veo mala cara. ¿Cómo estás?", comentaba el presentador, con gesto de estremecimiento.

Betancourt se encontraba bien a pesar de haber estado tanto tiempo suspendido en el aire bocabajo. "Estoy bien, me he mareado un poco ahora y me he tenido que sentar", explicó el modelo, justo después de haber aplaudido el desafío de Jesulín de Ubrique y Lorena Castell.

Bajo mucha presión

Los concursantes se encuentran bajo mucha presión y no es la primera vez que les vemos con serias dificultades para llevar a cabo los desafíos. Raquel Sánchez Silva con su prueba de la apnea, o El Monaguillo durante el reto de la escultura, son algunos de los ejemplos que ilustran el gran esfuerzo al que tienen que enfrentarse cada semana.