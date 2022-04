El sexto programa de 'El desafío 2' aterrizó con nuevos retos que pusieron en aprietos a los concursantes. En esta ocasión, Omar Montes tuvo un acompañante muy especial: su abuelo. Al más puro estilo "The Full Monty", ambos protagonizaron un sensual striptease.

Omar Montes y su abuelo, en 'El desafío'

El de Pan Bendito llegó a los ensayos con sus abuelos, con los que mantiene una estrecha relación desde su infancia. "¿No te da cosilla verle ahí desnudo bailando y con el poderío que tiene él?", le decía a su abuela. "Poderío tiene mucho, ahí tienes razón, que baile lo que sea. Y si se tiene que quitar los pantalones y el jersey se los quita", contestaba.

"Hombre, si hay que enseñarle se enseña, pero vamos, el pajarito está mejor en la jaula", se reía su abuelo Jesús. Así, se plantaban sobre el escenario vestidos de pilotos, momento en el que comenzaban a quitarse la ropa hasta quedar totalmente desnudos.

"Esta prueba nos ha unido más que nunca porque hemos estado muchas horas juntos y es lo que más me ha gustado, pasar tiempo con él, los móviles y las consolas siempre van a estar, pero un abuelo no sabes cuánto te va a durar y para mí estar hoy con él es lo mejor que me puede pasar", decía el cantante.

La valoración del jurado

Todos los miembros del jurado tuvieron palabras de cariño para Montes y su abuelo. "Enhorabuena por tener ese sentido del humor a los 80", le decía Santiago Segura. "Yo creo que tendrías que empezar así todos tus conciertos, Omar, con tu abuelo, llévatelo de gira", bromeaba Pilar Rubio. Por su parte, Juan del Val decía: "La capacidad de reírse de uno mismo denota inteligencia y bondad".