Amazon Prime Video arregla el polémico subtítulo de 'La que se avecina'

Desde el pasado 8 de enero, la segunda parte de la duodécima temporada de 'La que se avecina' está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video y muchos de los fans que corrieron a ver los ocho episodios que cerraban la etapa de los vecinos en Mirador de Montepinar se sorprendieron por un extraño subtítulo en uno de ellos.

Eva Isanta y Pablo Chiapella en 'La que se avecina'

Entre los sorprendidos se encontraba el propio creador de la serie, Alberto Caballero, que señaló que un rótulo del episodio doce, titulado "Unas marujas robatumbas, un intercambio de talentos y un borderline a dos bandas", no formaba parte del guión definitivo y que no sabía de dónde había salido. "Los subtítulos no los metemos nosotros", aclaró Caballero.

A todos los que nos preguntáis intrigados: el rótulo este no sé de dónde coño ha salido. Ni siquiera es una línea del guión definitivo. Pero vamos, que los subtítulos no los metemos nosotros. pic.twitter.com/vtSnBCWKGS — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 12, 2021

El subtítulo en cuestión era "Deja a tu hija ligar en paz, que eche polvo bueno ahí, quita pena" y aparecía en una escena en la que están Amador (Pablo Chiapella) y Mayte (Eva Isanta) y, sin embargo, ninguno de los dos personajes pronunciaba esa frase. Tras la polémica, Amazon Prime Video ha corregido el rótulo y ya no aparece, pero seguía sin saberse de dónde salió el texto.

Misterio resuelto

Lo cierto es que Caballero, en parte, se equivocaba al decir que no era una línea del guión definitivo porque sí lo era, aunque de otro episodio. En concreto, la frase formaba parte del episodio once, titulado "Una envidia fática, una ferretería satánica y una conexión próstata-cerebro", y se pronuncia en un contexto totalmente diferente.

Esther Soto en el papel de Raluca en 'La que se avecina'

En la escena aparecen Fermín (Fernando Tejero), Lola (Macarena Gómez) y Raluca (Esther Soto) hablando sobre los peligros de las apps de citas y la asistenta rumana pontifica con la misteriosa línea. Al final, todo se reduce a que alguien de la plataforma colocó el rótulo en el segundo correcto, pero se equivocó de episodio.