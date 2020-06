Primera imagen del reencuentro de 'Física o química' que anticipa la secuela de la serie

Hay series que pasan sin pena ni gloria por la televisión, otras que triunfan pero rápidamente son olvidadas y otras que, además de triunfar, perduran en el recuerdo de los espectadores muchos años después. En un panorama cada vez más prolífico en el que cuesta cada vez más sobresalir, que la audiencia siga aclamando 'Física o química' es todo un logro para la ficción adolescente que Antena 3 emitió entre 2008 y 2011. Sus protagonistas son conocedores del fenómeno que siguen provocando y, de cuando en cuando, deleitan a los fans con pequeños reencuentros.

Angy Fernández, Andrea Duro, Adam Jezierski y Maxi Iglesias han sido los últimos en compartir una imagen en redes sociales de su reencuentro postconfinamiento. "Vuelta a los orígenes", escribe Andrea Duro en su perfil, indicando que están más preparados que nunca para retomar sus papeles de Paula, Yoli, Gorka y Cabano, respectivamente.

Reencuentro de 'Física o química' con Angy, Andrea Duro, Adam Jezierski y Maxi IglesiasInstagram

Si bien no es la primera vez que varios actores de 'FoQ' protagonizan un reencuentro, en esta ocasión resulta especialmente elocuente porque la secuela de la serie está en marcha. El propio Maxi Iglesias ha sido el encargado de confirmarlo en diferentes entrevistas ofrecidas en las últimas semanas. "Todos le tenemos mucho cariño al proyecto y hay un deseo común de hacerlo bien, que se cuide el proyecto y se trate con respeto", declaraba en mayo a Risbel Magazine. En la misma entrevista, admitía que le apetecía si él quedaba "muy alejado de mi imagen de entonces", ya que le había costado mucho que se le dejase de asociar al personaje de Cabano.

El rodaje no ha comenzado

El rodaje de la secuela de 'Física o química' aún no ha comenzado, tal y como ha podido confirmar FormulaTV, por lo que la imagen de este último reencuentro corresponde a una tarde entre amigos por su cuenta y no a una jornada de trabajo. No obstante, se trata de un primer acercamiento ante un proyecto sobre el que todo el equipo es consciente del interés que genera.

"Sé de buena mano que en Amazon Prime Video, que es donde está ahora, está teniendo muchísimas reproducciones", señalaba Iglesias en otra reciente entrevista, en este caso para la revista Hola. Todavía sin desvelar más detalles de la secuela, aseguraba que "en principio, la cosa va para adelante". Aunque se desconocen los planes de la cadena, en 2021 se cumplirán diez años del final de la ficción. ¿Qué mejor fecha que este aniversario?