Primeras imágenes de la versión joven de 'Dexter' en la precuela 'Original Sin'

Por Alejandro Rodera |

'Dexter' tiene mucho futuro, aunque realmente sus nuevas aventuras vayan a estar ambientadas en el pasado. En vez de seguir los pasos de 'New Blood', la siguiente entrega de la franquicia, 'Original Sin', mirará hacia atrás. En concreto, la nueva serie original de Paramount+ with Showtime tendrá lugar en Miami en el año 1991, cuando el protagonista titular, Dexter Morgan, tan solo era un becario en el equipo forense de la Policía de la ciudad de Florida.

Patrick Gibson y Christian Slater en 'Dexter: Original Sin'

Así pues, no veremos a Michael C. Hall o a Jennifer Carpenter, sino a un elenco totalmente renovado.como Dexter, Harry y Debra Morgan, respectivamente. Además, también tendrán incidencia en la trama actores de la talla de Patrick Dempsey Sarah Michelle Gellar , que. Otros actores involucrados son James Martinez como Angel Batista, Christina Milian como Maria LaGuerta, Alex Shimizu como Vince Masuka y Reno Wilson como Bobby Watt.

Hasta ahora, nos habíamos tenido que hacer una imagen mental de cómo encajarían todos estos intérpretes en el universo del asesino en serie, pero desde Paramount+ with Showtime finalmente se han lanzado las primeras imágenes oficiales para que conozcamos a los recién llegados a la franquicia. En algunas de las instantáneas se puede ver a Gibson en medio de una de los asesinatos de Dexter, mientras que en otra comparte plano con Slater como padre e hijo, además de como mentor y discípulo.

¿Cómo llegará a España?

Tras el estreno de 'Dexter: New Blood' de la mano de Movistar Plus+, 'Original Sin' tendrá un hogar diferente en su desembarco en España: SkyShowtime. Como cabía esperar al tratarse de una ficción original de Paramount+ with Showtime, la precuela se verá en exclusiva a través de la plataforma de Paramount y Comcast. Por el momento, se desconoce cuándo llegarán los diez episodios de la serie creada por Clyde Phillips, aunque en primer lugar se presentará en la Comic-Con de San Diego en la semana del 25 de julio.