Por Joan Centelles Martínez |

El tercer programa de 'First Dates Hotel' recibió en su particular resort de ensueño a Juan Antonio, que resultó ser primo hermano de José Luis Martínez Almeida. Así se lo contó a Carlos Sobera nada más llegar al hotel, cuando el soltero le comentó que el presentador era amigo de su primo. "Yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda", comentó Sobera después de sorprenderse del parentesco que unía al soltero con el alcalde de Madrid. "No te perdiste nada", aseguraba Juan Antonio sobre el enlace.

'First Dates Hotel'

El familiar de Almeida tuvo su cita con Albina, una soltera de Almería con una gran pasión por los perros con la que tuvo una gran primera impresión. "", expresó el soltero. Se sentaron a cenar y

Durante la cena, la soltera no pudo evitar comparar a Juan Antonio con Colate Vallejo-Nágera, con el que Juan Antonio desveló que lo confundían muy a menudo. Le preguntó si era familiar del ex de Paulina Rubio, a lo que el soltero aprovechó el momento para desvelar que era primo de otro famoso, del alcalde de Madrid. "Si se llega a grabar 'First dates' antes hubiera ido a la boda", bromeaba Albina en totales sorprendida todavía con lo que le había contado su cita.

Tras la velada, Juan Antonio aprovechó para conocer a los perros de Albina, Miki y Mayka, a quienes la soltera considera parte de su familia. Y es que, según le contó Juan Antonio, su madre se había reencarnado en una de ellas: "El alma de mi madre está en la perra". "Yo me llevo fenomenal con los perros, pero con esa, que encima dice que es su madre.... Como para ponerle la mano a su hija", soltaba el soltero sobre la perra, que no paraba de ladrarle.

'First Dates Hotel'

¿Encontraron el amor?

Los solteros recorrieron todo el resort para seguir conociéndose, y coincidieron en que buscaban algo serio en el tema del amor. "Hoy en día es complicado confiar en alguien. Se han perdido los valores y la educación", le confesaba Juan Antonio mientras la soltera asentía. "A día de hoy, es difícil encontrar un hombre con valores de los antiguos", expresaba ella dándole la razón.

La cita la trasladaron finalmente a la playa, donde hicieron pádel surf y disfrutaron de tiempo de calidad juntos. Más tarde, llegó el momento de la decisión final, y a la pregunta de si ambos querían seguir conociéndose, coincidieron de nuevo. "Donde nos lleve la vida", respondía Juan Antonio, unas palabras que repetía Albina segundos después.