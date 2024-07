Lidia Torrent: "Espero que 'First Dates Hotel' sea un punto de inflexión para que surjan otros formatos"

Por Joan Centelles Martínez |

Entre 2016 y 2022, Lidia Torrent formó parte del staff de 'First Dates', el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera en el que multitud de solteros acuden al restaurante en busca del amor. La causa de su ausencia fue una baja por maternidad, momento en que fue sustituida por su madre, Elsa Anka. Sin embargo, tras esta no regresó, y Laura Boado, participante de 'La isla de las tentaciones', fue quien tomó su relevo.

Lídia Torrent en 'First Dates Hotel'

Desde entonces, a Torrent la hemos visto afrontando nuevos retos profesionales,, o siendo muy activa en sus redes sociales. Tras casi dos años alejada de la televisión,. De su vuelta al programa y mucho más nos cuenta en esta entrevista.

Después de dos años, 'First Dates Hotel' supone tu regreso a la televisión y al programa. ¿Qué te planteaste cuando te ofrecieron volver?

Recibí el proyecto con mucha ilusión, como si a un niño le dieras una piruleta. Entré a 'First Dates' con 21 años, crecí a nivel personal y profesional, y tanto el equipo como mis compañeros fueron familia durante mucho tiempo. La vuelta supuso una ola de emociones, todas buenas y bonitas. Volver lo he recibido como un regalo, con mucha ilusión y muchísima emoción.

A Sobera es imposible no echarle de menos

¿Cómo ha sido el reencuentro con Sobera? ¿Lo echabas de menos?

A Sobera es imposible no echarle de menos. Además de un profesional brillante, es una persona tan generosa, campechana, buena... Una persona de equipo. Siempre que trabaja le observo para empaparme de cómo lo hace, de cómo es de resolutivo y de rápido. Para mí es mi gran maestro.

Tras siete años, te ausentaste del programa de citas por tu baja por maternidad. ¿Por qué después no te vimos?

Todo son etapas. Sentí que se cerraba un círculo. Me sentí con ganas de seguir creciendo, de seguir evolucionando.

Carlos Sobera y el staff de 'First Dates Hotel'

Aun así supongo que has seguido viendo el programa cada noche.

Hombre, ¿quién no ve 'First Dates' cuando cena? Pregunto yo. Si después de nueve años sigue estando ahí con esas audiencias que hace... Siempre hemos sido superfans. Cuando estabas ahí tampoco sabías lo que pasaba entre las citas, o sea que verlo desde casa era como verlo por primera vez. Siempre lo veíamos, tanto cuando yo estaba como cuando me fui.

La televisión tiene algo muy mágico y especial

¿Echabas de menos la televisión?

Mucho. Durante estos años he seguido trabajando, he presentado muchos eventos muy chulos de marcas muy potentes y también me han permitido crecer de otra forma, pero la televisión tiene algo muy mágico y especial. Es otro contexto, otro escenario, otro nervio... La tele tiene muchas cosas muy únicas y lo echaba muchísimo de menos.

Durante tu baja te sustituyó tu madre, Elsa Anka, que no era la primera vez que la veíamos en el programa. ¿Crees que estuvo a la altura? ¿Cómo la viste?

Hombre, ¿te imaginas que ahora te digo que no? No, qué va, lo hizo fatal (risas). No, por supuesto, no pude tener mejor sustituta. Me hizo mucha ilusión que pudiera entrar en mi lugar y ella lo gozó y se lo pasó como una niña.

Luego, más tarde, Laura Boado tomó tu relevo. ¿Hablaste con ella o le diste algún consejo? ¿Cómo la estás viendo?

Yo no la conocía en persona, y me acuerdo de que nos vimos en una terraza en Madrid. Me acerqué a ella para saludarla y para decirle, sin darle ningún consejo, que iba a estar muy bien rodeada de un equipazo que se lo iba a poner todo muy fácil. Espero que lo recibiera bien, que no tengo ninguna duda.

Carlos Sobera posa junto al equipo de 'First Dates Hotel'

¿Ha habido una evolución de 'First Dates' desde que empezasteis? ¿Qué crees que ha cambiado?

A mí me da la sensación de que la esencia siempre se mantiene muy intacta. Creo que la base de 'First Dates' siempre se ha quedado impregnada de la misma forma. En este 'First Dates Hotel' lo chulo es que hay muchos más escenarios, conoces mucho más a la pareja, a la historia... Entonces, creo que va a enganchar mucho por eso, porque todos, cuando vemos la cita desde casa, queremos saber más, cómo se ha preparado o qué ha pensado antes de entrar. Y todo eso lo vamos a poder ver.

¿Qué más vamos a ver en 'First Dates Hotel'?

Aunque creas que 'First Dates' no te puede sorprender, sorprende. Como siempre, la realidad mejora la ficción con creces. Vais a ver unas parejas y unas historias tan chulas... Ha habido personas que han fluido tantísimo, que se han entregado, que se han dejado llevar... Va a haber mucha emoción, pasión, juego y amor.

Dejé 'First Dates' porque sentí que se cerraba el círculo, tenía ganas de seguir evolucionando

Vuelves para acompañar a los huéspedes en sus primeras citas, pero, ¿cuál va a ser exactamente tu función en esta versión especial del formato?

Me tuve que adaptar a un nuevo espacio porque ahora estaba recibiéndolos, hacía de recepcionista. Intento paliar un poco el nervio primero de poner un pie en el hotel y saber cuál es la expectativa, cómo se sienten. Soy la primera toma de contacto e intento transmitirles que no pueden estar en mejor lugar para que todo lo bueno les pase. Soy el primer encuentro.

¿Cómo fueron las grabaciones?

Superbién. Fueron dos semanas que estuvimos grabando en Moraira. Era la primera vez que me separaba de la peque dos semanas, con lo cual tenía el corazón un poco encogido, pero luego estás tan metido en el proyecto y son tantas horas de estar concentrado en trabajar que se hizo ameno y fácil.

¿Y con tus nuevos compañeros qué tal?

Al equipo ya lo conocía, porque los que estaban detrás de las cámaras la mayoría eran de 'First Dates' diario. Y el staff nuevo hemos hecho muy buenas migas. Hemos congeniado superbién, ha sido todo muy fácil y muy divertido.

Carlos Sobera junto al staff en la piscina de 'First Dates Hotel'

'First Dates Hotel', 'First Dates Crucero'... ¿Qué otros spin-offs se te ocurren más?

Pues no lo he pensado, pero se puede jugar tanto con esto... Es verdad que este hotel tenía mucho duende. Tendría que darle una vuelta, pero si la audiencia fuese maravillosa y tuviéramos una segunda parte, igual un hotel pero de montaña, con fueguito, las copitas de champán... Que hubiera la versión verano y la versión invierno.

A finales de mayo, Jaime Astrain, tu pareja, ganó el reality de RTVE 'Baila como puedas'. ¿Cómo viviste su victoria? ¿Ensayaba mucho en casa?

Sí, sí, sí, imagínate. Estábamos en el parque y se ponía en un rincón a bailar, digo: 'mi amor, esta gente no va a saber qué te pasa'. También fue muy intenso porque estaban de lunes a sábado ensayando y con grabaciones, así que lo viví mucho. Me mimeticé mucho con él. Es más, algunas veces me enseñaba las coreografías y las hacíamos en casa, las tengo grabadas. Afortunadamente no han salido a la luz porque a su lado es muy difícil quedar bien. Lo viví con mucha emoción y me encantó que ganase, porque es un currante. Se entregó.

¿Y tú te animarías a participar en un programa así?

Es que después de que él dejara el listón tan alto... imagínate que no gano. Preferiría que fuese otro, de otro ámbito, porque lo de bailar creo que hacerlo mejor que él lo voy a tener complicado. El nivelazo suyo ha sido un descubrimiento muy grande, así que yo preferiría otro reto.

Me siento preparada para defender otros proyectos

¿Qué te depara el futuro profesional? ¿Te ves volviendo a 'First Dates' diario?

Ni se ha planteado ni me lo han propuesto. Con lo cual, no voy a imaginar escenarios inventados, pero sí es cierto que espero que 'First Dates Hotel' sea un punto de inflexión para sumarme a la rueda, que salgan otros proyectos y pueda defender otros formatos, que tengo ganas y me siento preparada. En estos dos años siempre ha habido como una evolución, no solo personal, sino profesional, y estoy desando otra oportunidad para seguir demostrándolo.