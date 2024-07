Una soltera de 'First Dates' no ve a su cita capaz de "empotrarla": "Es como si fuera gay"

Por Joan Centelles Martínez |

Jesús llegó al restaurante de 'First Dates' en busca de una mujer "agradable, simpática, amena, sociable, entusiasta", pero, sobre todo, que contribuyera a su "despertar", después de llevar seis años sin tener relaciones sexuales. El prototipo de su pareja ideal lo encontró en Pilar, su cita, aunque para ella no fuera correspondido. "No me ha transmitido mucho", confesaba la soltera ya de primeras en los totales.

Jesús y Pilar en 'First Dates'

. Descubrieron que la meditación y la cocina eran dos de las grandes pasiones que compartían, y la cita parecía que iba mejorando por momentos. "", destacaba él de Pilar, repitiendo los estándares de pareja ideal que había mencionado anteriormente. "", compartía ilusionado el soltero.

Las relaciones pasadas que habían tenido fue el siguiente de los temas que abordaron. Jesús confesó no haber tenido pareja desde 2011, algo que sorprendió mucho a Pilar. El soltero aprovechó el momento para mencionar, nuevamente, su "despertar" sexual: "Cuando tenga una relación sexual otra vez con una mujer va a arder Troya". El soltero reía y reía con su broma, y Pilar, a la que no le hizo mucha gracia, salió del paso como pudo. "Habrá que coger una semana entera en el trabajo. ¿Les mando un email?", bromeaba ella.

"La cita está fluyendo, está maravillosa", se alegraba Jesús en totales, algo con lo que no coincidió Pilar. "Es su manera de hablar, no me acaba de gustar", confesaba ella sobre su cita. "El tono de voz es como si fuera un gay. Con lo majillo que es y todo... Pero es que imagínate que quedo con él y no veo el momento. Yo si quedo con un hombre es para decir 'ven aquí y empótrame'. Soy pasional, y veo que eso me ha faltado", continuaba expresando Pilar.

¿Se darán una oportunidad?

Después de cenar, llegó el momento de la decisión final. Ella le expresó que lo había pasado "bastante bien", aunque él fue más generoso al confesarle que la cita, en su opinión, había estado "excelente". Al ser preguntado por si tendría una segunda cita con Pilar, Jesús respondió que "le encantaría". Nuevamente, ella discrepó y, aunque destacó la buena personalidad del soltero, mencionó que echó en falta la atracción entre ellos. "Yo no voy a quedar como para dar un paseo contigo, a mí me gusta ir más allá", expresó finalmente ella, antes de que los dos abandonaran el restaurante por separado.