El día que probamos los juegos de 'Supervivientes' y luego vimos cómo los realizaban los concursantes en directo

Por Sergio Navarro |

Cuando el equipo de Cuarzo y Mediaset nos preguntó si ya que estamos en Honduras queríamos probar alguno de los juegos de 'Supervivientes 2024' solo había una respuesta posible: ¡Sí! Daba igual qué pruebas fueran, pero no cabía duda de que era una propuesta única que no se podía rechazar. Así que allí nos plantamos el domingo 2 de junio, prácticamente dos horas de que empezara la grabación del programa para probar los juegos y que también le sirviera al equipo de cámaras de ensayo.

El potro de vértigo

Jugando al Potro de vértigo, en 'Supervivientes 2024'

Al llegar, poco antes ya de hacer las pruebas en la playa de juegos de la isla Menor de Cayos Cochinos, es cuando nos desvelaron qué pruebas serían: El potro de vértigo y Desafiando a Diké. Por el nombre nos quedábamos igual, pero. Uy, igual no es tan fácil como parece, pero para eso dijimos que sí, para retarnos y probarlo. Total, nosotros no nos jugamos nada; no vamos a ser nominados y tenemos asegurada la comida después.

Empezamos por El potro de vértigo. ¡Ay, madre! Estando en la orilla nos explicó el mecanismo Rubén Rubio, ayudante de dirección. Sobre una pequeña tarima que oscila teníamos que poner cada uno los pies y agarrar con las manos una soga con varios nudos. La presentadora (en este caso era un chico que sustituía a Laura Madrueño en el ensayo) nos iría marcando cuándo pasar al siguiente nudo, haciendo que la resistencia fuese cada vez más fatigosa, nuestro cuerpo quedara más en horizontal las manos no pudieran más.

¡Vamos allá! El juego comienza y es más duro de lo que parece. Muchísimo más. El suelo es algo resbaladizo, las manos arden y los segundos se hacen eternos. Si en principio creíamos que llegaríamos hasta el último nudo, ninguno de los que estuvimos probando el juego llegamos siquiera al tercero.

Desafiando a Diké

Jugando al Desafiando a Diké, en 'Supervivientes 2024'

Nada más finalizar el juego anterior, nos desplazamos rápidamente al siguiente: Desafiando a Diké. Cada uno teníamos frente a nosotros una balanza, colgando un peso de un lado y un aro del otro por el que deberíamos meter un pie y, aguantando el equilibrio, lograr que quedaran igualadas ambas partes.

Una vez conseguido eso, el juego no había hecho más que empezar, pues deberíamos ir colocando piezas hexagonales conforme nos lo fueran pidiendo. Si una caía al suelo o incluso en la misma barra de madera de la que estaba compuesta la balanza, quedabas eliminado. Esta se me da mejor algo mejor que la anterior y... ¡gano! Eso sí, como es un ensayo, me quedo sin la empanada de recompensa.

Ahora, el turno de los concursantes

Panorámica de 'Supervivientes' con Aurah y Torres en Duelo al sol

Se acabaron los ensayos porque empieza la Gala 13 de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y ahora era el turno de que fueran los propios concursantes quienes hagan los juegos. ¡Qué distinto se ve! Es una gozada estar viendo a Gorka, Marieta y compañía hacer lo que acabábamos de hacer.

En el programa habría tres juegos por una recompensa. Los dos primeros son los que probamos y el ganador de cada uno de ellos pasaría al tercero: al Duelo al sol. El Potro de vértigo lo ganó Rubén Torres mientras que Desafiando a Diké se lo llevó Aurah Ruiz (quedando muy cerca de la victoria Arkano. Torres y Aurah pasaron a una espectacular final donde los dos quedaron prácticamente boca abajo en la plataforma durante minutos y minutos... Y como el tiempo se acabó, los dos se proclamaron ganadores.

Conclusión con nota mental

Fue duro Y eso que nosotros no llevábamos casi 90 días en la isla, podemos comer todo lo que queramos y ni nos acercamos al cansancio que deben de estar pasando. Así que nota mental: Nunca más criticaremos a un concursante de 'Supervivientes' por su manera de afrontar una prueba.