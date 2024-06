Rocío Madrid aclara los rumores sobre su veto en las galas de 'Supervivientes 2024'

Por Toño García Rodríguez |

La edición de 'Supervivientes 2024' sigue siendo el centro de la polémica. Desde su estreno, cada semana se enfrenta a una nueva controversia. Las dudas sobre el papel de la organización y el favoritismo por determinados concursantes se han convertido en el tema central y la primera expulsada, Rocío Madrid, confirmó públicamente esta supuesta manera de hacer televisión. No obstante, la andaluza se ha visto ahora obligada a lanzar otro comunicado para desmentir algunas informaciones sobre su relación con la cadena.

Rocío Madrid en el plató de 'Supervivientes'

La actriz y presentadora publicó hace unos días unas palabras en las quede formar parte del programa de Telecinco. La contundencia de las mismas y el silencio de la productora sobre la ausencia de la exconcursante en las galas y debates del reality

Sin embargo, Rocío Madrid ha querido manifestarse y poner fin a los rumores y las especulaciones. A través de su perfil de Instagram, la andaluza ha subido un nuevo comunicado: "Para zanjar ya este tema. Primero, no estoy vetada en ningún sitio. Segundo, no borré las historias. Estas duraron las 24 horas que duran siempre. Tercero, no voy a las galas porque emocionalmente no puedo. Me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental".

Sus mejores deseos

Finalmente, la exconcursante terminaba de pronunciarse con un mensaje de apoyo a la producción del reality: "Les deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (o pueda) seguir vinculada con ellos. Y con esto, termina para mí toda esta historia". De este modo, Madrid desmiente que su ausencia en plató se deba a una prohibición de la cadena y aclara que se encuentra inmersa en su recuperación, al igual que apunta a haber dado carpetazo a cualquier polémica relacionada con ella y el reality.