La productora de 'Killing Eve' analiza el final de la tercera temporada y adelanta un cambio para la cuarta

Una puñalada, un disparo y un duelo de miradas. El final de la tercera entrega de 'Killing Eve' no ha mantenido la sangrienta tendencia de sus predecesoras. Tras siete episodios centrados sobre todo en el viraje emocional de Villanelle, el octavo y último capítulo de la temporada ha brindado algunos de los momentos más cercanos entre las dos protagonistas, que en la última secuencia han optado por separarse... aunque ambas han sido incapaces de no mirar atrás tras apoyarse la una en la otra en un contacto que ha dicho más que la mayoría de besos y gestos románticos que edulcoran el medio audiovisual.

Jodie Comer y Sandra Oh en 'Killing Eve'

"Creo que no podían dispararse de nuevo. O apuñalarse. Por supuesto, están en un puente y podrían haber pasado muchas cosas dramáticas ahí. Creo que lo realmente atractivo era que compartieran una conversación honesta, que es algo que no vemos a menudo," afirma a Entertainment Weekly la productora ejecutiva Sally Woodward Gentle, que reconoce que esta tercera tercera temporada ha sido clausurada desde una perspectiva más íntima que las anteriores: "Es algo más introspectiva que antes, pero eso también es divertido, no hacer siempre lo mismo."

En cuanto a ese recorrido por el puente, en el que, como Orfeo, Eve y Villanelle sucumben al impulso de darse la vuelta, la productora hace alusión a las verdaderas motivaciones del personaje de Jodie Comer: "No podría hacer otra cosa que sentirse tentada porque su ego es descomunal. Necesitaba tener la confirmación y lo sabía. Sabía al 99,9% que al girarse Eve estaría mirándola." Ese final abierto no deja claro que sucederá con la obsesiva relación establecida entre ambas, pero Woodward Gentle subraya que sus destinos están entrelazados: "Es la relación más jodida, autodestructiva, gloriosa, edificante y gratificante de la historia. Es muy difícil alejarte de algo [cuando] alguien te ve de una manera única, que te hace sentir como un pequeño girasol bajo el sol."

En marcha

BBC America confirmó la renovación de 'Killing Eve' por una cuarta temporada meses antes del estreno de la tercera, por lo que el equipo de guion, liderado ahora por Laura Neal, ha tenido tiempo para trabajar en los nuevos capítulos a pesar de la crisis del coronavirus. "Dentro de poco deberíamos tener tres episodios escritos. Estamos siguiendo el calendario previo y lo rectificaremos cuando nos acerquemos al inicio del rodaje. No vamos a hacer nada sin que la gente esté totalmente segura, y tampoco queremos comprometer la visión de la serie. Así que puedo ver que se pueda estrenar en 2021," asegura la productora británica, que además anticipa en tres palabras qué podemos esperar de esa cuarta entrega: "Cambiar es posible."