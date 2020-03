'The Witcher': Kim Bodnia ('Killing Eve') interpretará a Vesemir en la segunda temporada

El reparto de la segunda temporada de 'The Witcher' no para de crecer. Tras las siete incorporaciones con las que se aprovechó para anunciar el arranque del rodaje de los nuevos episodios, ahora Netflix ha confirmado la irrupción de uno de los personajes más populares de la saga literaria de Andrzej Sapkowski: Vesemir. Sin embargo, este referente de la brujería no estará encarnado por el nombre que tanto se había rumoreado durante los últimos meses.

Kim Bodnia en 'Killing Eve'

Y es que, a pesar de la insistencia de los fans por proponer a Mark Hamill para interpretar al mítico brujo -que llegó a ser correspondida por el actor de "Star Wars"-, finalmente será Kim Bodnia quien preste su presencia escénica a Vesemir, como informa Variety. El actor danés se dio a conocer en los años noventa gracias a "Pusher" y "Bleeder", sus intensas colaboraciones con Nicolas Winding-Refn, mientras que en el apartado televisivo llamó la atención hace una década como protagonista de 'El puente', una de las ficciones escandinavas más celebradas de los últimos tiempos.

Recientemente, Bodnia ha formado parte del elenco de 'Killing Eve', el aclamado thriller creado por Phoebe Waller-Bridge, donde da vida al siempre enigmático Konstantin. De hecho, la showrunner de 'The Witcher', Lauren Schmidt Hissrich, ha reconocido la influencia de esos trabajos a la hora de optar por el danés: "Estoy muy emocionada por contar con Kim Bodnia en el equipo de 'The Witcher'. He admirado su talento único en series como 'Killing Eve' y 'El puente', y no puedo esperar a ver cómo aporta fuerza, tenacidad y calidez a Vesemir, que es una parte vital de la próxima temporada."

El brujo supremo

La aparición de Vesemir permitirá conocer más sobre el pasado de Geralt de Rivia, ya que la relación entre el personaje de Bodnia y el de Henry Cavill es una de las más representativas a la hora de comprender la esencia de los brujos en este universo. En ese sentido, Vesemir destaca por haber sido una especia de figura paterna de Geralt, además de mantenerse como el vestigio de la era previa a la casi extinción de este colectivo, que tratará de recuperar su gloria en la segunda entrega de 'The Witcher'.