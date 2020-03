'Élite' y otras series de instituto que cedieron el testigo a una nueva generación

Ninguna serie de televisión dura para siempre y, tarde o temprano, todas llegan a su fin. Algunas tienen planteada su conclusión nada más concebirse, pero la mayoría de ellas van evolucionando y adaptándose según el éxito cosechado. De este modo, antes de despedirse para siempre de los espectadores, muchas ficciones buscan la forma de alargar las historias de la mejor forma posible, algo que no funciona en todos los casos. Las series ambientadas en institutos son un claro ejemplo debido a que sus protagonistas no pueden permanecer eternamente en los centros educativos, pues llega un momento en el que tienen que graduarse y acabar el ciclo como cualquier adolescente normal.

1 'Compañeros'

Sin embargo, con la intención de conservar dicha estela de éxito, algunas de esas ficciones optan por. Estatras el desenlace de su tercera temporada. La serie de Netflix ha sido un gran éxito dentro del catálogo de producciones originales de la plataforma de vídeo bajo demanda, por lo que no quieren prescindir de ella y su continuidad parece estar ligada a la llegada de nuevos alumnos a Las Encinas. Desde FormulaTV queremos, bien ampliando sus temporadas con nuevos personajes o a raíz de un spin-off o un reboot.

La segunda generación de 'Compañeros'

Quizá 'Compañeros' es uno de los casos más recordados de serie que tuvo dos generaciones de protagonistas muy diferente. La ficción comenzó mostrándonos las aventuras y desventuras del grupo liderado por Valle y Quimi, con el que disfrutamos de historias en las que no faltaban los líos amorosos y otros problemas sociales y familiares. A pesar de graduar a su pandilla original, la serie siguió adelante dándole la oportunidad a una nueva generación de alumnos. El grupo de jóvenes cambió por completo con la llegada de Martín, Duna, Max y compañía. No obstante, quisieron mantener varios nexos con los personajes originales, manteniendo a Luismi y vinculando a Martín con Valle al argumentar que se trataba de su primo. Además, muchos de los intérpretes que daban vida a los profesores se mantuvieron en el elenco. Sin embargo, estas modificaciones no tuvieron la acogida que esperaban y la serie solo permaneció durante dos temporadas más en antena.

2 'Salvados por la campana'

El elenco de 'Salvados por la campana: La nueva generación'

En 'Salvados por la campana' pudimos disfrutar con las historias de los estudiantes que acudían al instituto Bayside de California. Entre todos esos adolescentes se encontraban Zack, Slater, Screech, Kelly, Jessie y Lisa, seis amigos que compartían su vida más allá de las clases, pues también se reunían en la famosa hamburguesería donde tenían lugar conversaciones de todo tipo. Sin embargo, la serie en sí ya se trata del spin-off de otra ficción, pues 'Salvados por la campana' surgió a raíz de 'Good Morning, Miss Bliss'. En los antecedentes de la aclamada serie de adolescentes de los noventa tenía mayor relevancia la figura de la docente, mientras que en su posterior continuación optaron por cederle el protagonista a los alumnos. Asimismo, cuando la ficción llegó a su fin, surgieron dos nuevos spin-off. Por un lado, 'Salvados por la campana: Años de Universidad', que apenas duró un año y, por otro lado, 'Salvados por la campana: La nueva generación', que tuvo hasta siete temporadas. Además, próximamente llegará un revival con la participación de algunos de los personajes más icónicos de la serie original.

3 'Skins'

La segunda generación de la versión británica de 'Skins'

Ambientada en un centro escolar de Bristol, 'Skins' es una serie de adolescentes que relata y retrata la vida de varios jóvenes británicos, todo ello a través de historias en las que encontramos temas relacionados con los problemas que más sufren a esas edades. Así pues, los embarazos no deseados, la anorexia, la homosexualidad o el abuso de sustancias estupefacientes fueron algunos de los tópicos que protagonizaron, aunque tramas siempre enfocadas desde esa mirada y ese punto de vista juvenil. El éxito alcanzado por 'Skins' alrededor del mundo provocó que en Estados Unidos quisieran repetir la misma fórmula con su propia versión, creando una serie homónima. La cadena MTV fue la encargada de desarrollar la ficción con adolescentes americanos como protagonistas, pero muchos la tacharon de parodia y no lograron tener la misma repercusión, por lo que la serie fue cancelada tras una única temporada.

4 'Al salir de clase'

Los protagonistas de 'Al salir de clase'

Para muchos 'Al salir de clase' es la cantera de multitud de actores que hoy en día han logrado labrarse una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. De hecho, por ella han pasado intérpretes como Elsa Pataky, Alejo Sauras, Cristina Castaño, Rodolfo Sancho o Hugo Silva, entre otros. La lista continúa puesto que la serie acogió a diversas generaciones durante las cinco temporadas que se mantuvo en emisión, chicas y chicos que iban tomando el relevo sin perder la esencia original de la ficción. Teniendo en cuenta que seguía las andanzas de varios jóvenes que acuden al instituto Siete Robles, era lógico que la pandilla protagonista fuese cambiando de rostros con el paso de los capítulos. Así pues, la serie fue cediendo el testigo a nuevas generaciones, logrando permanecer durante mucho tiempo en pantalla.

5 'Gossip Girl'

Protagonistas de 'Gossip Girl'

Los adolescentes del Upper East Side de Nueva York se convirtieron en los personajes principales de 'Gossip Girl', ficción basada en las novelas homónimas de Cecily von Ziegesar. La Reina Cotilla nos mantuvo atentos a la pantalla intentado desvelar su identidad, pero todo llegó a su fin. Si fuiste un fiel seguidor de la serie y te quedaste con ganas de más, HBO Max prepara un reboot que estará protagonizado por un nuevo grupo de jóvenes neoyorquinos. Además, en esa próxima ficción seguiremos contando con la presencia de Kristen Bell, que pondrá voz a la narradora de la nueva versión del drama juvenil, tal y como hizo durante las seis temporadas que se mantuvo en emisión la serie original. Asimismo, de los nuevos episodios conocemos que la historia arrancará ocho años después de donde terminó la trama, mostrando cómo han evolucionado las redes sociales desde entonces. A través de la mirada de una nueva generación de adolescentes nos enseñarán su repercusión y efecto en la clase alta de Nueva York.

6 'El internado'

Los protagonistas de 'El Internado: Las Cumbres'

Los jóvenes protagonistas de 'El internado: Laguna negra' nos mantuvieron pegados a la pantalla durante siete temporadas. Los misterios, los secretos, los virus letales, los amores casi imposibles, las historias relacionados con los nazis y los fantasmas formaron parte del argumento de la ficción, pero los que de verdad nos enamoraron fueron sus personajes. Tanto mayores como los más pequeños tenían personalidades muy marcadas y características que le hacían muy especiales. En este caso, la serie volverá a dar de qué hablar gracias a 'El Internado: Las Cumbres', reboot que podrá verse en Amazon Prime Vídeo y que contará con un elenco completamente renovado. De este modo, la nueva pandilla protagonista tomará el relevo de Marcos, Iván, Carol y compañía, todo ello con la intención de volver a conquistarnos con una nueva historia formada por tramas en las que no faltará el amor, el misterio y la acción.

7 'Sensación de vivir'

El reparto de 'Sensación de vivir: La nueva generación'

La década de los noventa nos dejó grandes series de adolescentes, siendo 'Sensación de vivir' una de las que causó más furor. El actor Jason Priestley y la actriz Shannen Doherty fueron los elegidos para dar vida a Brandon y Brenda, dos hermanos recién aterrizados en Beverly Hills tras el ascenso de su padre. Ambos tenían la misión de acostumbrarse a los lujos y comodidades de su nuevo barrio pero, sobre todo, enfrentarse a sus nuevos compañeros de escuela. En 2008 intentaron recuperar el fenómeno vivido con 'Sensación de vivir: la nueva generación', presentando una nueva pandilla de adolescentes con los que intentar conquistar otra vez a los espectadores. La premisa escogida fue exactamente la misma, es decir, narrar la vida de dos hermanos que acaban de mudarse al elitista barrio y que se ven obligados a adaptarse a un nuevo ritmo de vida. Además, para grata sorpresa de los que en el pasado fueron seguidores de la serie original, varios personajes de la versión de los noventa aparecieron en esta nueva ficción retomando sus roles.

8 'Merlí'

Elenco de 'Merlí: Sapere Aude'

Cuando 'Merlí' llegó a su final a todos se nos encogió el corazón con ese giro inesperado. Sin embargo, lo que más nos sorprendió fue el último tramo de ese capítulo que daba carpetazo se la serie. En esas imágenes finales nos mostraron a la pandilla protagonista años después de abandonar el instituto, momento en el que pudimos descubrir un poco más sobre sus vidas. No obstante, nos quedamos con las ganas de saber cómo habían llegado hasta ese punto, sobre todo en lo que a Pol (Merlí: Sapere Aude) y Bruno (David Solans) se refería. Nuestros deseos fueron escuchados y crearon 'Merlí: Sapere Aude', spin off centrado en la vida universitaria de Pol. A través de esta continuación han logrado seguir con la esencia de la serie, pero dando protagonismo a una nueva pandilla de amigos y compañeros encabezada por el personaje encarnado por Cuevas, una decisión que ha sido todo un acierto.