'The Dancer' continúa con su recorrido en La 1 para buscar a los mejores bailarines de España. En esta tercera gala de audiciones, los jueces se han quedado impresionados al ver a Alextopdancer, un tiktoker con el que en un principio tenían algunas reticencias por su trabajo en las redes sociales. Sin embargo, los tres capitanes han caído rendidos a sus pies al verlo bailar.

Miguel Ángel Muñoz y Álex en 'The Dancer'

El concursante conseguía el 75% de los votos, por lo que el espejo se abría para él. Fue al final de la actuación cuando ocurrió algo que no gustó del todo a Miguel Ángel Muñoz: se quitó la camiseta. Los tres capitanes no dudaron en alabarlo, pero el ganador de 'MasterChef Celebrity' le dio "un tirón de orejas" por ese acto, lo que le sirvió para lanzar una pulla a 'Un paso adelante': "Lo único que no necesitabas era quitarte la camiseta".

Con Rafa Méndez observando muy de cerca sus palabras, el también actor explicaba a qué se refería: "Te lo digo yo que hace 20 años hice un proyecto donde estaba mucho más tiempo sin camiseta que con camiseta, pero con el paso de los años lo he aprendido". No obstante, dejaba claro que no tenía ningún problema contra el bailarín por haberse quitado la camiseta, sino que solo quería aconsejarlo: "No tuve la oportunidad de que nadie me diera el feedback que te estoy dando yo a ti ahora".

El reconocimiento por parte de Rafa Méndez

Rafa Méndez llegó a levantarse de su asiento nada más escuchar que Muñoz iba a reprochar algo a Alextopdancer. Sin embargo, una vez oídas las palabras de su compañero, quiso dirigirse a él: "Tú, Miguel Ángel Muñoz, te has currado tu carrera. Y tú, Miguel Ángel Muñoz, tanto como este señor pueden estar perfectamente sin camiseta", concluía, dejando claro que el actor no había sido menos que nadie por salir sin camiseta en una serie.