Rafa Méndez ha vuelto a disculparse con Lola Índigo por el viral comentario que le hizo durante el tiempo que compartieron juntos en 'Fama a bailar'. "Mimi, ¡fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao!", fue exactamente lo que dijo el profesor de baile a su exalumna antes de echarla de su clase, un momento que se convirtió en el más popular de la edición. Ahora que vuelven a compartir programa, esta vez ambos como jurado de 'The Dancer', Rafa ha querido recordar este episodio.

Rafa Méndez y Lola Índigo en 'The Dancer'

El bailarín recalcó que a veces el jurado y los profesores se pueden equivocar con las valoraciones, poniendo de ejemplo a Mimi y su paso por 'Fama a bailar'. "Hace doce o trece años, esta señorita que está aquí entró en una clase y no pillaba absolutamente nada. Ha pasado el tiempo y me ha dado una bofetada en toda la cara. Con esto, quiero decir que no pasa absolutamente nada", concluyó Rafa.

"Eso sí ponte las pilas porque ella se las puso, ella está donde está y se lo merece", aseguró el juez a la concursante que acababa de actuar, bajo la mirada emocionada de Lola índigo al escuchar las palabras de su exprofesor. El coreógrafo recordó cómo Lola Índigo tenía tan solo 18 años cuando entró en 'Fama a bailar' y que, con el tiempo, la joven ha conseguido cosechar éxito tras éxito. El bailarín no dudó en hacerle una reverencia a la cantante, en forma de disculpa: "Y ahora yo digo, todos mis respetos".

Lola índigo, el ejemplo a seguir

"No te he dicho aquí y ahora que eres un cuadro. Te lo podría decir por haberte olvidado, a mí me podría pasar", prosiguió explicándole el bailarín a la concursante de 'The Dancer', que se olvidó de ciertos pasos durante la coreografía. "Lo que sí quiero es que no te olvides nunca más y cuando vengas aquí lo des todo. Y aquí tienes el ejemplo", le aseguró a la bailarina.