La noche del martes 29 de agosto, Manu Sánchez se volvió viral en redes sociales a raíz de un polémico editorial en el que evidenciaba su machismo al mostrarse inseguro sobre cómo interactuar con las mujeres en ciertas situaciones. Tan solo un día más tarde, Ana Morgade se animaba a compartir sin pelos en la lengua un episodio con el presentador en el que había evidenciado su nivel de machismo ante la humorista y presentadora.

Morgade señaló sin tapujos a Sánchez, "un señor queen los informativos de toda la vida", quien "coincidió conmigo y con otras dos mujeres en un anuncio". La humorista explicó que "las tres empezamos sin él, que llegaba más tarde", "con eficacia y con buen rollo, y llegó The Señoro", por lo que retomaron el trabajo y la jefa se acercó a saludarlos. "Y nada más verla, Manu le espeta:", relató Morgade.

Lejos de guardar silencio como el resto, la madrileña desveló lo que le soltó a Sánchez, provocando "caretos varios": "Hombre, no te van a dar el premio al feminista del año, ¿eh?". Asimismo, la humorista criticó del presentador que saliera "con el clásico 'es que ya no se puede decir nada', ignorándome y dirigiéndose a la jefaza". "Yo, que soy experta en no callarme el boquino, le digo: 'No, querido. Mejor que lo digas. Si lo que está fatal es pensarlo'", relató Morgade, sobre una reacción con la que creó un incómodo silencio.

"¿Es una broma minusvalorar a tus compañeras?"

La presentadora reconoció que "rodamos sin más", "bastante" incómodos, tras lo cual "una mujer viene a decirme que me he pasado" y que lo de Sánchez, "lo de humillarnos como seres humanos por ser mujeres", se trataba de "una broma". "¿Es una broma decirle a una mujer de la nada, que trabajar con mujeres te incomoda? ¿Minusvalorar a tus compañeras como tales porque son mujeres?", cuestionó Morgade.

"¿Que si eres un señoro y no hay hombres en el ajo, no estás en tu salsa? ¿Que, antes que trabajar con una mujer, preferirías otra cosa?", añadía la madrileña. "Yo, que tengo el pepe de mármol de carrara y que siempre he pensado que no tengo gran cosa que perder, dije lo que pienso", reconoció la presentadora, antes de matizar que "no siempre se puede" y señalar con humor de Sánchez que "obviamente le ha calado cero millones". "Pero si te sirve, no me he arrepentido jamás de poner a un machista los límites", remataba Morgade.