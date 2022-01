La réplica de un diputado del PSOE a Manu Sánchez: "Quien te ha tomado por tonto es Ayuso"

Después de volver de su baja por covid-19, Manu Sánchez Fernández enviaba un contundente mensaje a los políticos en directo, a través de 'Noticias de la mañana'. "He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", comenzaba su discurso. A raíz de ahí, un diputado del PSOE, José Zaragoza, ha querido responder a su alegato.

Manu Sánchez, en 'Noticias de la mañana'

El presentador mandó un mensaje a los representantes por su comportamiento tras la llegada de ómicron: "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados. Que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos". El diputado ha respondido al presentador públicamente a través de Twitter.

"Quien te ha tomado por tonto es Ayuso. Al no decir su nombre, eres tú el que nos tomas por tontos a los demás", así señalaba directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Zaragoza acompañaba el mensaje de un vídeo en el que se intercalaban imágenes del discurso pronunciado por Manu Sánchez con otras de Díaz Ayuso, en las que aseguraba que "la sanidad madrileña se seguirá reforzando y modernizando".

Después de volver a señalar a Isabel Díaz Ayuso, el diputado atacaba directamente al presentador en otro tweet: "No está de más que no esconda la mano y señale a la culpable de todo lo que explica que le pasó. Eso sí sería periodismo, informar", criticaba José Zaragoza. El diputado se caracteriza por reprender, sin tapujos, al Partido Popular en su cuenta oficial de Twitter.

El dardo viral de Manu Sánchez

En su discurso, el presentador lanzó mensajes muy directos. "'Madrid tiene la mejor sanidad de España'. Nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador. Dieciséis días después, todavía estoy esperando", sentenciaba el periodista.