El alegato de Manu Sánchez contra los políticos tras ser positivo en Covid: "No nos tomen por tontos"

Manu Sánchez no se ha librado de contagiarse de Covid y ha vivido una experiencia muy similar a la que miles de ciudadanos están viviendo a diario. Por ello, no ha dudado en mostrar su enfado en directo a través de 'Noticias de la mañana', el informativo que presenta, tras volver de su baja. "He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", comenzaba.

Manu Sánchez, en 'Noticias de la mañana'

El periodista recordó que el 9 noviembre se dio a conocer Ómicron. "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos", seguía contando desde el noticiario, lamentando que aquí no se tomara ninguna medida, exceptuando la de que volviera la mascarilla en los exteriores. De nuevo, repetía: "Nos tomaron por tontos".

Centrándose en su experiencia personal, contó la poca atención que había tenido durante su positivo: "Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador. 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto".

"Cada ola que llega quedan más retratados"

Con "la sexta ola desbocada", no se ofrecieron datos de nuevos contagios ni de hospitalizaciones desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero: "Apagón, como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos", reitera. Para acabar su discurso, Manu Sánchez concluyó con las siguientes palabras: "Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan, nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos".