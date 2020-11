¿Quién es Gamba en 'Mask Singer'?

Tras el éxito que supuso la primera gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', que reunió en Antena 3 a 3.740.000 espectadores y una media del 27,2%, queda por descubrir a las seis máscaras que se presentarán en la segunda gala. Los investigadores ya se han dado cuenta de que no pueden ni dejar pasar nada ni pensar en pequeño, lo que les supone un reto mayúsculo de cara a descubrir a los famosos que se esconden tras estos originales trajes.

Gamba, máscara de 'Mask Singer'

Uno de los participantes de la segunda entrega es Gamba. Su atuendo, de un fuerte rojo, no nos lleva a ninguna pista adicional al no portar objetos con ella. Sin embargo, tratándose de una gamba y su relación con el fondo marino o los ríos nos podría llevar a pensar que estamos ante alguien cuya profesión tiene que ver con el agua. De este modo, podría resultar ser algún nadador o nadadora, como por ejemplo David Meca, Gemma Mengual u Ona Carbonell.

Quizá haya que navegar más en las características de esta máscara para encontrar a la persona que Antena 3 y Fremantle han escondido debajo. Es posible que la gamba no sea una pista relativa al agua, sino en cuanto a la personalidad de este famoso o famosa. ¿Y si es una gamba como persona? Podríamos estar ante un celebrity que en el pasado dio algún que otro quebradero de cabeza y que ya se ha reformado, ganándose de este modo tanto el apodo de haber sido un gamba como el disfraz.

Un tatuaje le recuerda sus orígenes

La pista completa que nos puede ayudar a descubrir quién se esconde tras Gamba es la siguiente: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje siempre me recuerda de dónde vengo". Este enigma nos muestra que tiene un tatuaje sobre sus orígenes. Se trata de una persona a quien le gusta estar cerca de la gente y que se mueve bien entre grupos de personas, siendo uno más, pero que no ha nacido en ese núcleo. ¿Quizá es un famoso que nació en el campo y ha vivido siempre rodeado de animales? ¿O resulta que nació en una isla poco habitada, de ahí el hecho de ser la Gamba?