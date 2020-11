'Mask Singer': Primeras pistas de Pulpo, Camaleón, Caniche, Cerdita, Cuervo y Gamba, las máscaras de la gala 2

Desde que 'Mask Singer: adivina quién canta' se estrenó el 4 de noviembre, todos los espectadores están tratando de adivinar la identidad de los famosos que se esconden debajo de los disfraces. En el primer programa se desveló que León era Georgina Rodríguez, pero quedaron cinco máscaras sin descubrirse. Pavo Real, Monstruo, Catrina, Unicornio y Girasol siguen sin desenmascararse, haciendo que las teorías cada vez sean más.

Pulpo, Camaleón y Caniche, en 'Mask Singer'

El miércoles 11 de noviembre llega la segunda gala del programa de Antena 3, donde seis nuevas máscaras entrarán en juego. Seis disfraces con nuevas pistas, opciones y famosos. Para ir abriendo camino, el formato ha desvelado ya una pequeña pista de cada uno de ellos, pues conoceremos mejor a Pulpo, Camaleón, Caniche, Cerdita, Cuervo y Gamba.

Un dato de cada nueva máscara

El Pulpo se presenta diciendo que es muy reconocido y "aunque no tengo codos, puedo presumir de haberme codeado con Al Pacino yRobert De Niro". Por su parte, Camaleón asegura que "estos ojitos no suelen pasar desapercibidos y mis escamas son muy famosas vayan al tronco que vayan", mientras que Caniche da estos datos: "¡Adoro mi lado callejero! Me encanta ir en chándal, ponerme una coleta y estar en la calle con mis amigas".

Cerdita, Cuervo y Gamba, en 'Mask Singer'

Cerdita, por su parte, reconoce que odia las dietas y sobre todo las verduras: "Una vez las probé y saben a alpiste, a mí dame bien de bellotas. Cuervo podría tener un lazo muy estrecho con su padre por lo que cuenta: "Gracias a los cuidados de mi papá, por fin llegó el día que batí as alas en mi primer vuelo. Desde este momento no pude dejar de volar". Finalmente, la pista que da Gamba es la siguiente: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje siempre me recuerda de dónde vengo".