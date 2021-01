¿Quién es quién en 'Bruja Escarlata y Visión', el debut de Marvel en Disney+?

El Universo Cinematográfico de Marvel nos ha acostumbrado a una cómoda linealidad, que ha permitido introducir a algunos de los personajes más conocidos de la franquicia sin complicar demasiado la cronología de la saga. En "Vengadores: Endgame" se apostó por agitar las bases temporales para abatir a Thanos, pero el verdadero punto de inflexión ha sido 'Bruja Escarlata y Visión', que ha roto completamente con lo visto hasta el momento al cambiar radicalmente de género y ambientación para inaugurar la Fase 4.

Las realidades alternativas, resurrecciones y reinicios están a la orden del día en el mundo de los cómics de Marvel, que han tenido que reinventarse con el paso de las décadas para no decaer, y 'Bruja Escarlata y Visión' apunta a ser ese detonante revitalizante en el UCM. Hasta el momento, sus dos protagonistas habían tenido una presencia un tanto marginal en las adaptaciones, por lo que desde FormulaTV hemos querido indagar en la naturaleza de este matrimonio y en el plantel de personajes que les rodean:

Wanda Maximoff

Elizabeth Olsen como Wanda

Wanda tiene sueño: ser feliz. Desde que irrumpiera en el Universo Cinematográfico de Marvel en "Vengadores: La era de Ultrón", la joven sokoviana no ha hecho más que echarse traumas a la espalda, siendo los más dolorosos las muertes de su hermano, Pietro, y su pareja, Visión, de cuyo asesinato a manos de Thanos fue testigo. A pesar de su relevante incidencia en cada una de las cintas en las que ha participado, el personaje de Elizabeth Olsen no ha tenido demasiado margen para crecer hasta 'Bruja Escarlata y Visión', que supone el estallido definitivo de su potencial, como asegura el director Matt Shakman: "El mundo sigue poniéndole obstáculos y tiene todo ese poder sin explotar que no entiende del todo. En esta serie debe aprender a asumirlo. Es una figura increíblemente poderosa que ha sido manipulada y utilizada a lo largo de los años".

Con ese cúmulo de desgracias pesando sobre su conciencia, la sitcom en la que está ambientada la ficción de Disney+ podría ser una vía de escape creada por la propia Wanda, como ya ha sucedido en los cómics, donde se ha explorado en mayor profundidad el poder de la Bruja Escarlata para alterar la realidad. Por lo tanto, 'Bruja Escarlata y Visión' es la oportunidad perfecta para redescubrir a Wanda, uno de los personajes más apasionantes y volátiles de Marvel, de la misma manera que Olsen ha podido excavar en la compleja mentalidad de la heroína: "Creo que por encima de todo, esta serie es una oportunidad para comprender qué hace que Wanda sea Wanda. Aunque es un personaje dotado de una gran profundidad emocional, en esta serie intenta dejar de lado esa faceta de sí misma. Es más bien una aventura que va a permitir a Wanda adentrarse en una comedia de situación y aceptar a la mujer que es y la vida que ha llevado".

Visión

Paul Bettany vuelve a dar vida a Visión

'Bruja Escarlata y Visión' está ambientada tras los eventos de "Endgame", por lo que la presencia de Visión, que murió en "Infinity War", es uno de los aspectos más desconcertantes. De tratarse todo de una ilusión creada por Wanda, el regreso del personaje de Paul Bettany cobraría sentido, ya que al fin y al cabo el deseo de su esposa es ser aceptada, y no hay nada más universal que la típica familia de las series estadounidenses. De hecho, esa ambición la comparte el sintozoide creado por Ultrón, que desde su nacimiento ha despertado desconfianza y cariño a partes iguales, por lo que, al igual que Wanda, sabe lo que es no estar integrado.

"Ya desde su época como JARVIS, Visión siempre ha estado en constante transformación. Nació siendo un androide omnipotente e ingenuo, lo que resulta ser una combinación bastante extraña. No ha dejado de crecer y transformarse, tratando de comprender qué hace humanos a los humanos e intentando comprender en qué consiste el amor. Así que ahora llega la culminación de ese periplo que en ciertos aspectos es un final pero también un nuevo comienzo", afirma Bettany, dejando caer que esta versión de padre de familia de la inteligencia artificial podría tener más futuro en el UCM. Al fin y al cabo, en los cómics el personaje ha sufrido múltiples variaciones, por lo que aquí podría suceder algo parecido.

Agnes

Kathryn Hahn interpreta a Agnes

¿Qué sería de una sitcom sin vecinos entrometidos? En el caso de 'Bruja Escarlata y Visión' esa cotilla responsabilidad recae en Agnes, que es la primera en presentarse al matrimonio recién llegado a Westview. A lo largo de los primeros episodios, el personaje de Kathryn Hahn es sobre todo un alivio cómico, profiriendo constantes chanzas sobre su marido, pero poco a poco demuestra que bajo los estereotipos se esconde una realidad enigmática. Con esos momentos de desconexión de la utopía de la sitcom, Agnes se desmarca como uno de los personajes secundarios más interesantes, y es que su verdadera identidad podría dar mucho juego.

Desde que comenzaran a lanzarse imágenes oficiales de la serie se ha realizado un meticuloso escrutinio de todos los materiales promocionales, y Agnes no se ha librado de esos análisis. A falta de descubrir su verdadera relevancia en 'Bruja Escarlata y Visión', las teorías apuntan a que Hahn podría estar dando vida a la mentora de Wanda en los cómics, la bruja Agatha Harkness, pero por el momento no son más que especulaciones, incentivadas por el hecho de que Agnes siempre lleve un broche al cuello similar al exhibido por Agatha.

Monica Rambeau

Monica Rambeau vuelve en su versión adulta

Aunque hayan pasado tan solo dos años desde el estreno de "Capitana Marvel", para Monica Rambeau ha transcurrido mucho más tiempo. La conocimos en los noventa como la afable hija de la mejor amiga de Carol Danvers, pero en 'Bruja Escarlata y Visión' Monica ya es una adulta preparada para vivir aventuras sobrenaturales. En primera instancia, su presencia en Westview parece inofensiva, como si fuera otra vecina más en este desfile de personajes intencionadamente superficiales... pero nada más lejos de la realidad.

Al igual que sucede con Agnes, un colgante puede ser la clave. Los asiduos lectores de los cómics de Marvel no habrán tardado en darse cuenta de que Monica porta el logo de SWORD, una organización especializada en combatir amenazas alienígenas, y que podría estar investigando lo que está sucediendo con Wanda y Visión en esta extraña realidad. Además, la incidencia de Monica, interpretada en esta ocasión por Teyonah Parris no será anecdótica, ya que la actriz regresará en "Capitana Marvel 2", subrayando la importancia de 'Bruja Escarlata y Visión' a la hora de colocar las piezas del nuevo rompecabezas de Marvel.

Darcy Lewis y Jimmy Woo

Darcy y Jimmy unen fuerzas

Es evidente que 'Bruja Escarlata y Visión' tiene un reverso tenebroso que no hará más que crecer con el paso de los episodios, y cuyo estallido tratará de ser evitado por dos caras conocidas del Universo Cinematográfico de Marvel. Quizá no son dos de los mayores nombres que nos ha dejado la franquicia, pero tanto Darcy Lewis como Jimmy Woo fueron dos de los elementos diferenciales de las dos primeras películas de Thor y de "Ant-Man y la Avispa", respectivamente. Ambos demostraron su potencial cómico con sus breves intervenciones, y en la serie de Disney+ crecerán en protagonismo para "resolver un misterio", como reconoce Shakman.

Cada uno de ellos aporta aptitudes diferentes al tándem. Mientras que Darcy, interpretada por Kat Dennings, ha pasado de ser la ayudante de Jane Foster a ser una experta en su campo científico, Jimmy, encarnado de nuevo por Randall Park, vuelve a ser un agente aplicado, que en vez de asegurarse de mantener a raya a Scott Lang tendrá que asumir una responsabilidad mucho mayor.