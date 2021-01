Las mejores ofertas en merchandising de Marvel: 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Loki'

La llegada de los primeros capítulos de 'Bruja Escarlata y Visión', con el que Disney+ inicia su calendario de estrenos de producciones de Marvel, merece una celebración por todo lo alto. Y qué mejor opción que hacerte con algo de merchandising de esta serie o de alguna de las que se estrenarán a lo largo del año. Si eres más de clásicos, Capitán Ofertas también tiene la opción perfecta para ti. ¡No dejes de leer y lo descubrirás!

- Sudadera de 'Bruja Escarlata y Visión': La nueva serie de Marvel, 'Bruja Escarlata y Visión', es una revolución para este universo, pues se basa en el género de las sitcoms y potencia el humor como elemento característico. Con esta ficción, basada en los personajes de Bruja Escarlata (Wanda Maximoff) y Visión, se hace un homenaje a la televisión y en concreto a las sitcoms, muy populares en Estados Unidos. Un auténtico fan de Marvel ya estará listo para el estreno vistiendo esta sudadera.

Comprar: 37 euros

Sudadera de 'Bruja Escarlata y Visión' y cómic de 'Loki'

- Cómic "Loki: El dios que cayó a La Tierra": Si te encanta 'Loki' y no puedes esperar hasta su estreno en 2021, puedes leer este cómic en el que el renacido vuelve al planeta Tierra con una cosa muy clara: no quiere que nadie le descubra. El gran problema es que su hermano Thor no está dispuesto a dejarle ignorar sus nuevas responsabilidades.

Comprar: 12,35 euros

- Réplica del escudo de Capitán América: 'Falcon y el Soldado de Invierno', con Sebastian Stan en el rol de Bucky y Anthony Mackie dando vida a Sam, llegará a Disney+ el 19 de marzo de 2021. Si una serie nueva te sabe a poco para recordar la película "Vengadores: Endgame", hazte con esta réplica del famoso escudo de Capitán América.

Comprar: 124,99 euros

Escudo de Capitán América y cómic de 'Ms. Marvel'

- Cómic "Ms. Marvel": Si te gusta leer y Marvel, esta es la combinación perfecta: un cómic sobre la superheroína Ms. Marvel, un volumen que recoge las aventuras clásicas de Carol Danvers. Esta heroína también protagoniza la serie de Disney+ 'Ms. Marvel', que se estrenará en otoño de 2021 y que contará la historia de la sucesora de Danvers: Kamala Khan.

Comprar: 37,95 euros

- Funko de Hawkeye: En el catálogo de novedades de Disney+ para el 2021, figura que Ojo de Halcón, conocido como Haweye en el mundo anglosajón, será de las últimas series en ser estrenadas. Prevista para finales de año, ya sabemos que Jeremy Renner será el encargado de seguir dándole vida al protagonista. También se ha confirmado a Kate Bishop como miembro del reparto.

Comprar: 13,81 euros

Funko de 'Ojo de Halcón' y máscara de Deadpool

- Máscara de Deadpool: "Deadpool 3" ya está en producción, lo que demuestra el éxito de este personaje del universo de Marvel. Si es de tus favoritos, no esperes más y hazte con esta máscara interactiva que podrá hasta hablar gracias a una app totalmente gratuita y que ahora está rebajada en más de un 20%. ¡Es tu oportunidad!

Comprar: 99 euros

- Figura de Thanos: Los villanos son también personajes muy queridos por el público, así que si tú eres un amante de los mismos, debes tener en tu colección esta figura de Thanos con 14 puntos de articulación. Toda una joya que no puede faltar en tu estantería y al mejor precio.

Comprar: 29,99 euros

Figura de Thanos y guante de Iron Man

- Guante de Iron Man: Este guante inspirado en el que lucía Iron Man en "Avengers: Endgame" cuenta con numerosos puntos de articulación y sus gemas se iluminan con luces de distintos colores. También es posible activar el sonido para que haga ruidos copiados a los de la película.

Comprar: 120,68 euros

- Taza de Groot: Marvel ha confirmado que creará para Disney+ una serie basada en el entrañable Groot, donde este personaje será el protagonista principal. Por ahora, solo se sabe que la ficción recibirá el nombre de 'I Am Groot', pero no se ha confirmado ni siquiera una fecha aproximada de estreno. Para amenizar la espera, hazte con esta taza tan bonita.

Comprar: 10,59 euros

Taza de Groot y llavero de Hulk

- Llavero de Hulk: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo y Tim Roth ya han sido confirmados para la serie 'She Hulk' que prepara Marvel para la plataforma y que, por ahora, contará con una temporada. Si te encanta Hulk, no dudes en adquirir este llavero que te puede acompañar a todas partes.

Comprar: 4,94 euros