El padre de Rafael Amargo increpa y amenaza a Giovanna González, reportera de 'Socialité'

Rafael Amargo está en el punto de mira desde que fuera detenido el pasado 1 de diciembre por la Policía Nacional por pertenencia a una organización criminal de la que sería el cabecilla y que se dedicaría al tráfico de drogas. Los medios de comunicación están ávidos por conseguir algún testimonio del entorno del bailarín y Giovanna González, reportera de 'Socialité', se ha desplazado hasta el portal del domicilio familiar de los Amargo para intentar hablar con los padres del coreógrafo.

El padre de Rafael Amargo increpa a Giovanna González, reportera de 'Socialité'

Al padre de Amargo no le ha gustado nada ver a la periodista esperando en su puerta y le ha increpado, gritándole a pocos centímetros de la cara y haciendo grandes aspavientos con las manos para ahuyentarla. Tras ese desagradable incidente, el padre del bailarín se ha resguardado en su casa y la reportera ha decidido permanecer en el portal situado en el centro de Madrid. Unos minutos después, el señor ha salido del edificio junto a su mujer y González ha intentado hablar con la madre de Amargo. En ese momento, el padre se ha aproximado a la periodista con el puño en alto y le ha amenazado: "¿A qué te pego?".

"Se me ha quitado el frío", ha comentado la reportera a María Patiño, que no daba crédito a lo que estaba viendo. "Ha sido lamentable la actitud del padre", ha dicho la presentadora, que ha recomendado a González no volver a intentar entrevistar a los padres de Amargo y le ha pedido que se aleje del portal para evitar daños mayores. "Uno mama lo que tiene en casa", ha sentenciado Patiño.

Rafael Amargo visita 'Sábado Deluxe'

Está claro que los padres del bailarín no quieren hablar ante los medios, pero su mejor amigo sí que ha dado su opinión a 'Socialité'. Ha asegurado que el granadino se ha visto inmerso en esta situación porque se ha rodeado de malas compañías: "Es víctima de su generosidad". "De bueno es tonto", ha dicho el amigo de Amargo, que también ha contado que es muy espléndido a la hora de gastar dinero y que en uno de sus últimos cumpleaños llegó a alquilar un hotel y a contratar a un prestigioso chef para la celebración. Quizá Amargo confirme si esto es cierto o se pronuncie sobre la actitud de sus padres en la entrevista que concederá en 'Sábado deluxe'.