Rafael Amargo visita 'Sábado Deluxe', tras su detención por tráfico de drogas: "¿Yo qué trapicheo?"

El pasado lunes 1 de diciembre, Rafael Amargo fue detenido en Madrid por pertenencia a una organización criminal vinculada al tráfico de drogas de la cual el sería el cabecilla. Cuando la noticia salió a la luz, programas como 'Sálvame' quisieron descubrir todo lo que había pasado y el interés por escuchar las declaraciones del bailarín iba en aumento. El momento ha llegado, porque el granadino visita 'Sábado deluxe' para "aclarar" lo sucedido.

En la promo difundida por Mediaset, Amargo afirma que no se va a "quedar callado": "¿Yo qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar". Con estas declaraciones, parece que el coreógrafo niega ser el líder de una supuesta organización criminal que trafique con estupefacientes. Esta no será la primera vez que el bailarín hable sobre su arresto por parte de la Policía Nacional, ya que el pasado viernes 4 de diciembre, concedió una rueda de prensa en el teatro La Latina junto a su abogado y su equipo del espectáculo "Yerma", que ha tenido que posponer su estreno.

Rafael Amargo en la rueda de prensa que dio en el teatro La Latina para aclarar lo sucedido en los últimos días

"Soy más que inocente porque si no, no estaría aquí", aseguró Amargo, que no tuvo problemas para admitir que no estaba atravesando una buena situación económica: "Estoy viviendo cortísimo de dinero, pero para comer no me falta". Tras reiterar su inocencia y dar un discurso sobre la importancia de apoyar la cultura en estos tiempos, el bailarín no dudó en contestar a uno de los periodistas que quiso saber qué problemas tenía con la justicia. "Soy una persona que ni fumo ni bebo, pero en los medios tenéis una imagen de mí de salvaje", comenzó diciendo. "Te puedo decir que tomas tú más que yo, entonces vamos a querernos y tengamos la fiesta en paz", espetó Amargo al periodista ante las miradas atónitas de su cuerpo de baile, que no daba crédito a las palabras del coreógrafo.

Reitera su inocencia

Cándido Conde Pumpido, el abogado de Amargo, pidió a los medios que respetasen la presunción de inocencia de su cliente y repasó todos los premios que tenía en su extensa trayectoria, mencionando que incluso la policía le otorgó un galardón. El bailarín aprovechó ese momento para volver a reiterar su inocencia: "Si tú eres mi amigo me da igual que seas narcotraficante, pero que seas tú, yo no, yo canto y bailo".

En la rueda de prensa también preguntaron al coreógrafo por el incidente que sus padres habían tenido con un reportero de 'Sálvame'. Amargo pidió respeto para su familia, que definió como "muy educada y con una educación del Opus Dei", y aseguró que sus padres siempre habían remado para que todo le saliera bien pero que él había sido "un niño rebelde". El abogado intervino para pedir también respeto y pidió a los medios que distinguieran entre llevar a cabo su labor profesional y el acoso.

"Pablo Escobar había uno"

El bailarín no solo hizo declaraciones en esta rueda de prensa, ya que también habló ante los medios tras su salida del calabozo. En ese momento afirmó ser inocente y aseguró que no había "nada" en su casa, "solo alegría". También aprovechó para denunciar el mal trato que había recibido en la comisaría, pues según él había estado dos días "tirado en el suelo" en un "calabozo comido de mierda". Aseguró que su detención ha sido un "espectáculo innecesario", porque "Pablo Escobar solo había uno" y que si hubiera llegado a "organizar una campaña de marketing tan grande para su obra de teatro" no le hubiera salido mejor.