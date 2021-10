'Operación Triunfo 3' marcó el fin de una era en Televisión Española, ya que sería la última edición emitida en la cadena pública hasta el regreso del formato a la misma 14 años después. Como viene siendo habitual en este maratón especial del concurso, Noemí Galera daba paso a un vídeo resumen de la Gala 0 de esta nueva generación, que sería la última que contaría con Carlos Lozano como presentador. La primera a la que presentaba el espacio era Rocío Madrid, quien fuera reportera del Canal del programa: "Pasé de ser una fan a estar con ellos en todo lo que hacía", señalaba con entusiasmo, mientras indicaba cómo el formato le abrió puertas, ya que posteriormente acabaría llegando a 'Crónicas Marcianas'.

Los concursantes de 'Operación Triunfo 3', durante una videollamada

En esta ocasión, Galera contaba en el set con la compañía de Davinia Cuevas y Vicente Seguí, este último ganador de 'OT 3', a quienes preguntaba por su vida profesional actual. "Tengo cinco discos en el mercado y la semana que viene estoy en el teatro Fibes en Sevilla con una cosa muy chula", explicaba la gaditana. Por su parte, Seguí recordaba su participación en los castings de la segunda edición y apuntaba a la constancia que ha tenido que atesorar hasta llegar a lo que es a día de hoy: "Hemos hecho cosas en la Comunidad Valenciana y ahí estamos, aguantando y peleando", comentaba antes de que se diera paso a un vídeo resumen de los castings.

Tras este momento, intervenía por videollamada una de las psicólogas del formato, María Palacín, quien no dudaba en responder a aquellos que en su día criticaron que en sus sesiones trataba de enfrentar a los concursantes: "Yo tenía un objetivo, y era que pudieran ponerle palabras a las emociones y a las vivencias que tenían en la Academia. [...] Expresar que había un malestar para luego sanearlo, pero sí que se generaba controversia", sentenciaba.

Una etapa irrepetible

Después de despedir a la especialista, entraban por videollamada nueve exconcursantes de la edición: Israel González, Beatriz Porrúa, José Giménez, Mario Martínez, Sonia Poblet, Jorge Asín, Miriam Villar, Ramón del Castillo e Isabel Fernández, con quienes repasaban los mejores momentos de su edición. "La convivencia con mis compañeros fue lo más bonito de esa experiencia", asevera González, a lo que Seguí añadía: "Si pudiera, daría mi dinero por volver a vivir aquello". Asimismo, recordaban lo emocionante que fueron las primeras firmas de discos, las cuales suponían la primera toma de contacto con la realidad.

'OT' recuerda la primera firma de discos de la tercera edición

Por otra parte, se llevaba a cabo un breve repaso a Eurovisión, que esta vez contó con la representación de Ramón del Castillo, quien relataba lo complicada que fue la experiencia para él, muy joven en ese momento y desconocedor del Festival: "Yo no era gran seguidor. Recuerdo que no me gustaba la coreografía. [...] El día de la Gala estaba hecho polvo con la voz", decía. No hay que olvidar que logró una meritoria décima plaza, la cual hasta la fecha solo han podido igualar Pastora Soler y Ruth Lorenzo.

Réplicas hacia el programa y la productora

Entretanto, no se obviaba uno de los momentos más comentados de aquella tercera edición: el abandono de Bea Porrúa por una supuesta fisura del peroné. El programa decidió que se tenía que marchar por "no estar en igualdad de condiciones con el resto de compañeros". Esta lesión, como confirmaba la propia concursante, no era tal, puesto que a la gala siguiente fue en tacones y andando sin problemas: "Fue un diagnóstico erróneo", señalaba ante las disculpas de Noemí Galera, que lamentaba lo sucedido, pues le costó su estancia en el formato.

Al igual que ocurriera ayer con Álex Casademunt, el espacio no se olvidaba de Leticia Pérez, fallecida a causa de un cáncer. No obstante, algunos concursantes, como Ramón, lamentaban que en su día no se le dedicara un mayor tiempo a recordar la memoria de la que fuera su compañera: "Entendemos el alcance de 'OT 1', pero nos hubiera gustado que se hubiera utilizado más material de ella. Valía la pena contar con sus imágenes y su figura". De igual modo, el representante de España en Eurovisión hacía hincapié en la poca repercusión que le dio el programa y la productora a su edición una vez finalizada esta: "Los de 'OT 3' éramos como apestados", decía contundente, a lo que Galera respondía: "Tomamos nota". Así concluía la intervención especial de esta tercera generación de concursantes.