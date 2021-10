De la Academia a la actualidad: Así han cambiado los concursantes de 'Operación Triunfo 1'

El 22 de octubre de 2001 daba comienzo la primera edición de 'Operación Triunfo'. Ese día quedará marcado para siempre en la memoria de los dieciséis concursantes procedentes de diferentes ciudades de la geografía española que, sin saber que les cambiaría la vida para siempre, entraban en la Academia más famosa de la pequeña pantalla con la mochila llena de ilusión, sueños y muchas ganas de aprender y disfrutar de la experiencia. Poco a poco fueron mostrando sus habilidades con el micrófono, todo ello al mismo tiempo que compartían convivencia y continuaban progresando y creciendo profesionalmente.

Debido al rotundo éxito que tuvo el programa, el formato ha continuado con nuevas ediciones, pero difícilmente podrán repetir la magia y la repercusión que tuvo esa primera generación. Los dieciséis participantes marcaron un antes y un después tanto a nivel musical como televisivo, conquistando a millones de seguidores que no se perdían ni un programa, acudían a las firmas de discos y a los conciertos y compraban todos los productos de promoción de sus cantantes favoritos. Años después han seguido caminos distintos, por lo que a continuación, queremos repasar qué ha sido de los concursantes de 'Operación Triunfo 1' dos décadas después de que terminara la edición con mayor repercusión del programa.

1 Rosa López

Rosa López antes y después de 'Operación Triunfo 1'

La granadina Rosa López fue proclamada vencedora de la primera edición de 'Operación Triunfo' tras ganarse el cariño de todo el público. Los seguidores del programa la eligieron ganadora por su calidad vocal y evolución dentro de la Academia, pero también por su simpatía y su carácter tan entrañable. Además, fue la escogida para representar a España en Eurovisión en el año 2002, logrando quedar en séptima posición con el tema "Europe's Living a Celebration". Desde entonces ha continuado ligada al ámbito musical luchando por sacar adelante su carrera artística, recibiendo numerosos galardones por el camino como el Micrófono de Plata, la Antena de Oro o el Premio al Disco del Año.

El trabajo duro ha dado sus frutos y tiene ocho discos en el mercado. El primero de ellos, titulado "Rosa" y publicado en abril de 2002, se posicionó en el número uno del Top 100 álbumes de Promusicae y consiguió ser certificado con cuatro discos de platino. Igualmente, también cuenta con numerosos conciertos a sus espaldas y en algunos de ellos han llegado a asistir casi 10.000 personas. Asimismo, probó suerte en la pequeña pantalla como una de las concursantes de la tercera edición de '¡Mira quién baila!', donde también se alzó con la victoria. En el año 2016 regresó a la televisión como participante de la quinta edición de 'Tu cara me suena', donde quedó en segunda posición.

2 David Bisbal

David Bisbal antes y después de 'Operación Triunfo'

La segunda posición fue para David Bisbal. El almeriense fue otro de los grandes favoritos de la edición, un cariño por parte de los espectadores que ha seguido vigente hasta la actualidad, lo que se traduce en uno de los concursantes con mayor éxito tras su paso por el programa. Así pues, una vez abandonó la Academia y acompañó a Rosa a Eurovisión como parte del coro, Bisbal se puso manos a la obra con su carrera musical. Hasta el momento, cuenta con siete álbumes de estudio que le han servido para ganar 48 discos de platino, dos Grammy Latino y varios Ondas., entre otros galardones. Además, ha vendido más de seis millones de copias en todo el mundo y ha hecho colaboraciones con artistas como Miley Cyrus, Joana Zimmer, Luis Fonsi o Antonio Orozco. Asimismo, se ha subido a multitud de escenarios dentro y fuera de España, espectáculos en los que ha sido arropado por miles de espectadores.

Gracias a la música también ha estado ligado a varios proyectos audiovisuales. De este modo, interpretó el tema "Mucho más allá", la canción principal de "Frozen 2". Su voz también sonó en películas como "Gru: Mi villano favorito" y "Tadeo Jones 2". En la pequeña pantalla sus canciones han formado parte de diferentes telenovelas como 'Cuidado con el ángel', 'Hasta que el dinero nos separe', 'Juro que te amo', 'Por siempre, mi amor' o 'Corazón que miente'. Además, ha realizado cameos en series como 'Hospital Central', 'Siete vidas', 'Aída' y 'Jane the Virgin', entre otras. También ha ejercido como coach en 'La Voz', tanto en España como en México.

3 David Bustamante

David Bustamante antes y después de 'Operación Triunfo'

El tercer clasificado de la primera edición de 'Operación Triunfo' fue David Bustamante. El cántabro no escondió su sensibilidad durante su paso por el concurso, como tampoco ocultó su pasión por San Vicente de la Barquera, su tierra natal. En el ámbito musical, tiene diez álbumes de estudio y un recopilatorio. El primero de ellos permaneció durante dos semanas consecutivas como número uno en la lista de discos más vendidos. En total, el cantante posee multitud de galardones, entre los que destacan una veintena de discos de platino y varios discos de oro. Asimismo, ha ofrecido casi mil conciertos que le han llevado a recorrer diversidad de poblaciones. Igualmente, ha realizado colaboraciones con otros artistas de la talla de Alejandro Fernández, Pablo López o Luis Fonsi.

Su experiencia en televisión también es amplia, sobre todo en lo que respecta a los concursos. Como participante, en el año 2018 le pudimos ver en 'Bailando con las estrellas' de TVE, en 'El desafío' y, más recientemente, en la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. Además, ha ejercido de jurado en 'El número uno' y 'Top Dance' y de asistente y de coach en 'La voz' y 'La Voz Senior'. La cosa no se queda ahí porque también ha sido invitado en 'Tu cara me suena', 'Mi casa es la tuya' o 'Planeta Calleja'. En el año 2021 se estrenaba como actor de musicales al convertirse en protagonista del musical "Ghost". Y unos años antes también participó en dos episodios de 'Amar es para siempre'. Además, posee su propia línea de fragancias masculinas.

4 Chenoa

Chenoa antes y después de 'Operación Triunfo'

Ser una de las veteranas de la edición no impidió que Chenoa llegase hasta la final quedando en cuarta posición. Nacida en Argentina y criada en Palma de Mallorca, la cantante demostró su fuerza y deslumbró encima del escenario con su potente chorro de voz durante todo el concurso. Fue una de las acompañantes de Rosa en el Festival de Eurovisión y tras finalizar su relación con el formato de TVE, inició su carrera musical. Hasta la fecha cuenta con siete álbumes de estudio, uno en directo y otro recopilatorio. Tanto sus sencillos como sus discos han alcanzado el número uno en ventas en más de una ocasión. Además, ha hecho colaboraciones con artistas como Vanessa Martín, Sergio Dalma, Carlos Rivera, Barei, Soraya y Carlos Baute.

A nivel televisivo, Chenoa continuó su trayectoria en la pequeña pantalla desarrollando una carrera paralela a la música participando en programas como 'Increíbles. El gran desafío' o 'Likes', magacín de #0. En el año 2015 fue jurado en el concurso musical de TV3 'Oh Happy Day'. Además, también ha participado como colaboradora de 'Zapeando' y es una de las concursantes de la primera edición de 'Celebrity Bake Off España'. No obstante, su trabajo más importante en televisión hasta la fecha es en 'Tu cara me suena', donde ha sabido ganarse un hueco en la mesa del jurado compartiendo asiento con Ángel Llacer, Lolita y Carlos Latre. Igualmente, en 2017 publicó "Defectos perfectos", su primer libro.

5 Manu Tenorio

Manu Tenorio antes y después de 'Operación Triunfo'

La quinta posición fue para Manu Tenorio, quien conquistó al público con su estilo tan particular y su amor por las baladas. Su primer álbum llegó en el año 2002, justo tras el final de 'Operación Triunfo'. Con su nombre como título, el disco se estrenó en primera posición en las listas de ventas, logrando más de 100.000 copias vendidas en su estreno. Finalmente consiguió vender más de medio millón y fue declarado disco de platino. Ha colaborado con artistas como Lolita y la actriz Elsa Pataky formó parte del videoclip del tema "Tu piel", sencillo que funcionó como su primer single en solitario.

El éxito de su primer trabajo solo fue un aliciente para continuar trabajando en su trayectoria musical. De hecho, para grabar su segundo disco se desplazó hasta Miami, donde trabajó con el productor Kike Santander. Aunque quizá con el paso del tiempo haya perdido algo de repercusión, posee una fructífera carrera cuenta con ocho álbumes de estudio y un recopilatorio. También ha hecho diferentes dúos con sus compañeras Rosa López y Nuria Fergó y con otros artistas como Rosana y Joan Manuel Serrat. En 2015 dio un paso más en su carrera y sacó a la venta el libro "De todo corazón", un proyecto acompañado de un CD y DVD con canciones inéditas.

6 Verónica Romero

Verónica Romero antes y después de 'Operación Triunfo'

El grupo de finalistas de la primera edición de 'Operación Triunfo' lo cierra Verónica Romero. La ilicitana logró la sexta posición y posee el honor de haber realizado una de las actuaciones más vistas del programa. Al acabar el concurso se volcó en su carrera musical que en la actualidad está formada por cinco álbumes y tres EP. Además, ha realizado diferentes giras que le han llevado a recorrer escenarios tanto en España como en el extranjero. En el año 2010 decidió trasladarse a Miami, donde residió durante dos años, hasta que se mudó a Los Ángeles, donde ha vivido durante ocho años y ha trabajado con reconocidos productores y compositores. En 2018 se marcha a Australia para un nuevo proyecto que le permite recorrer el país en una gira. Además, en 2020 publicó "El valioso secreto que esconde tu sonrisa", un libro de autoayuda en el que refleja sus experiencias.

En la pequeña pantalla también posee una amplia experiencia. Así pues, en el año 2006 participó en 'Supervivientes: Perdidos en el Caribe', donde estuvo a un paso de alzarse con la victoria. Fue una de las invitadas de la quinta edición de 'Tu cara me suena' y ha sido colaboradora esporádica del programa de TVE 'Hora punta'. Asimismo, en el cine ha formado parte del elenco de la película "Fin de curso", estrenada en el año 2005 y dirigida por Miguel Martí. Del mismo modo, ha trabajado en diferentes cortometrajes y en el telefilm "Las Palabras De Vero", dirigido por Octavi Masia.

7 Nuria Fergó

Nuria Fergó antes y después de 'Operación Triunfo'

La malagueña Nuria Fergó se quedó justo a las puertas de la final de la primera edición de 'Operación Triunfo', pero eso no le impidió saltar a la fama y lanzar su carrera musical. Sin ir más lejos, su primer álbum salió en 2002, un debut con el que logró posicionarse en el primer puesto de las listas de ventas de España. Después vendrían cinco álbumes más y varios sencillos que han consolidado su carrera. Además, cuenta con tres discos de platino y un disco de oro y ha realizado más de 500 conciertos en diferentes giras que le han llevado a recorrer toda España. En 2018 su tema "La vida son solo dos días" sirvió como banda sonora de la Vuelta Ciclista a España.

Más allá de la música, Fergó también ha dado rienda suelta a su faceta como actriz trabajando en el cine y en la televisión. De este modo, ha participado en las películas "La playa roja", "Amores extremos" y en diversos cortometrajes. En la pequeña pantalla la hemos podido ver con algunos personajes episódicos en series como 'Arrayán', pero su papel más destacado fue en 'Amar en tiempos revueltos', ficción de la que formó parte durante dos años y en la que también interpretó la sintonía de la cabecera. Igualmente, ha ejercido de presentadora en diferentes programas, especialmente de cadenas autonómicas.

8 Gisela

Gisela antes y después de 'Operación Triunfo'

Para algunos es considerada la chica Disney de la edición, pero Gisela cuenta con una carrera mucho más allá de este terreno. La catalana quedó en octava posición y acompañó a Rosa como parte del coro en el Festival de Eurovisión y, desde el final del programa, ha seguido centrada en la música, tanto en su propia discografía como en las versiones en castellano y catalán de distintos temas de películas de Disney, entre las que destacan las canciones principales de "Frozen". En lo que respecta a sus trabajos en solitario, cuenta con siete álbumes de estudio. En el año 2003 representó a España en el Festival Viña del Mar, convirtiéndose en la ganadora. Y en el año 2007 representó a Andorra en el Festival de Eurovisión, aunque no logró pasar de la semifinal.

Asimismo, ha conducido su carrera por el terreno del teatro musical, trabajando en diferentes obras e incluso protagonizando "Gisela y el libro mágico", un musical infantil escrito y producido por ella. En la televisión también ha tenido diversas oportunidades. Como actriz la hemos podido ver en las series 'La sagrada familia', 'Esposados' y 'Looser'. También ha participado en diferentes concursos como 'Tu cara me suena', donde fue la invitada de uno de los programas acompañando a Jorge González en su actuación y en otros formatos como 'Typical Spanish' y 'El juego de los anillos'. Además, ha sido la presentadora de la Cabalgata de reyes de TVE en diferentes ocasiones y ha ejercido de colaborada en espacios como 'Hora punta' y 'La mañana de la 1'.

9 Naím Thomas

Naím Thomas antes y después de 'Operación Triunfo'

Antes de convertirse en un ídolo musical gracias a 'Operación Triunfo', Naím Thomas ya había dado sus primeros pasos en el mundo del espectáculo gracias a su labor como actor. No obstante, el talent show musical les abrió las puertas de la música, lo que le permitió lanzar al mercado su primer álbum, "No tengo prisa", un trabajo con el que consiguió el disco de platino. Su discografía la completan tres álbumes más. Asimismo, ha trabajado en diferentes musicales y obras teatrales.

Aunque durante una temporada se centró más específicamente en el ámbito musical, tampoco ha abandonado su pasión por la actuación y ha continuado trabajando como actor de forma esporádica en algunas series de televisión y películas. También fue uno de los artistas invitados de la séptima edición de 'Tu cara me suena', donde imitó a Bruno Mars y uno de los concursantes del formato 'La mejor canción jamás cantada'. En la actualidad dedica gran parte de su tiempo a su canal de Twitch.

10 Álex Casademunt

Álex Casademunt antes y después de 'Operación Triunfo'

Àlex Casademunt conquistó a los seguidores de 'Operación Triunfo' gracias a su desparpajo y picardía. Aunque su eliminación se produjo de forma temprana, fue el elegido en la repesca, por lo que tuvo una segunda oportunidad. No obstante, no llegó a la final, pero una vez acabado el concurso decidió aprovechar la fama y el tirón otorgado por el programa y se centró de lleno en su carrera artística, tanto a nivel musical como actoral. De este modo, en 2002 se unió a sus compañeros Geno, Javián y Mireia para formar el grupo Fórmula Abierta, con el que grabó un disco y realizó diferentes conciertos hasta que en el año 2003 comenzó su trayectoria en solitario.

Al mismo tiempo que trabajaba en su música también se inició como presentador en televisión. El espacio infantil 'Los Lunnis' fue su primera oportunidad de conducir un espacio, labor que compaginó con diversas colaboraciones en otros formatos como 'Crónicas marcianas' o 'El programa de Ana Rosa'. Asimismo, estuvo al frente de 'Cantamanía' en TV3, de 'El chat de OT' en la quinta edición y de 'Noche sensacional' en 13TV. Además, ha sido concursante de 'Mira quien baila' y de 'Expedición imposible', así como invitado en 'Tu cara me suena', 'El gran reto musical', 'Trabajo temporal' y 'La mejor canción jamás cantada'. Como actor formó parte del elenco de 'La sopa boba', 'Mar de fons', 'Ponme una nube, Rocío' y 'Arrayán'. Desgraciadamente, el catalán fallecía en un accidente de tráfico en marzo del año 2021.

11 Alejandro Parreño

Alejandro Parreño antes y después de 'Operación Triunfo'

La octava gala de la primera edición de 'Operación Triunfo' marcó el final de Alejandro Parreño dentro del concurso, pero ese solo fue el inicio de su nueva etapa profesional. Una vez terminó su paso por el programa, como hicieron el resto de sus compañeros, se centró en su carrera y en su estilo musical tan marcado y mucho menos comercial. Sin embargo, su música llegó a sus seguidores y con los dos primeros álbumes que lanzó al mercado logró obtener el disco de platino. Tiempo después se unió a su hermano Gonzalo para formar la banda Nómada, un proyecto que se vio truncado cuando Gonzalo falleció.

Aunque su vida dio un giro tras la pérdida de su hermano, Parreño nunca ha tirado la toalla en lo que respecta a la música y ha desarrollado una fructífera carrera como cantautor y compositor. Además, en el año 2018 retomaba el proyecto de la banda Nómada, donde ejerce como vocalista principal y con el que continúa lanzando canciones y realizando conciertos. A nivel televisión no ha vuelto ha participar en ningún proyecto a largo plazo, aunque fue jurado invitado en 'Operación Triunfo 2017'.

12 Juan Camus

Juan Camus antes y después de 'Operación Triunfo 1'

La trayectoria de Juan Camus está marcada por la polémica desde su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo'. El cantante ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión y él mismo confesó que su participación en el talent show musical no fue nada fácil a nivel anímico, por lo que no resultó ser una experiencia tan gratificante como la que vivieron el resto de sus compañeros. Además, junto a Naím Thomas compuso "Mi música es tu voz", la mítica canción que representa a esta generación. A pesar de todos los contratiempos que pudo vivir, la música ha seguido presente en su vida y ha lanzado al mercado varios discos y sencillos.

Con el paso del tiempo Camus ha ido dejando esa faceta musical en segundo plano para centrarse el ámbito empresarial, campo para el que se formó antes de entrar en 'Operación Triunfo'. De este modo, el mundo de la moda y de la cosmética se convirtieron en su nuevo modo de vida, dedicándose al diseño de prendas de ropa y a la gestión de marcas de joyas y cosméticos ecológicos. No obstante, antes de dar ese giro en su vida profesional, cabe recordar que en el año 2004 participó en 'Gran Hermano VIP', edición en la que quedó en segunda posición.

13 Natalia Rodríguez

Natalia Rodríguez antes y después de 'Operación Triunfo'

La benjamina de la primera edición de 'Operación triunfo' fue Natalia Rodríguez. Su tiempo en el programa no fue muy largo, pero una vez fuera no perdió el tiempo ni un momento. En el ámbito del a música, cuenta con cinco álbumes de estudio y un recopilatorio. También ha lanzado varios sencillos y, en total, su trabajo musical le ha servido para obtener un disco de platino y uno de oro. Con sus canciones ha recorrido los escenarios de muchas localidades españolas.

Además, a pesar de su juventud, la gaditana supo aprovechar la fama que le otorgó el programa de TVE para hacerse un hueco en la televisión. Así pues, en 2003 se convirtió en presentadora de Club Megatrix, donde permaneció durante cuatro años. Siguiendo con el mismo rol, acompañó a Bertín Osborne como copresentadora de 'Grand Prix'. En Canal Sur participó como jurado en 'Se llama copla Junior' y ejerció de copresentadora de 'Menuda Noche'. También presentó 'Fenómeno fan', concurso musical que se pudo ver entre los años 2016 y 2017 en Disney Chanel y en varios canales autonómicos. Además, fue concursante de 'Splash! Famosos al agua'. Sus últimas apariciones televisivas hasta la fecha han sido como colaboradora de 'Hora punta' y participando en 'La mejor canción jamás cantada'.

14 Javián

Javián antes y después de 'Operación Triunfo'

El tercer expulsado de la edición fue Javián. Aunque su participación en el concurso fue breve, eso no impidió que se uniera a Fórmula abierta, la banda que formó con sus compañeros Álex Casademunt, Geno Machado y Mireia Montávez. Con el grupo recorrió ciudades españolas en más de 300 conciertos en los que cantaron grandes éxitos como el tema "Te quiero más". Cuando la formación se disolvió siguió luchando por su carrera en el mundo de la música, lo que le llevó a participar en varios musicales. También ha estado en varias bandas, una de ellas en homenaje a La década prodigiosa.

Más allá de su faceta musical, se decantó por el mundo del entretenimiento y en el año 2007 aceptó participar en 'Supervivientes: Perdidos en Honduras', donde fue el noveno expulsado quedándose a las puertas de convertirse en finalista de la edición. Tiempo después, en el año 2011, fue uno de los concursantes de 'Gran Hermano: El Reencuentro', donde formó pareja con Sofía Cristo después de la expulsión disciplinaria de Chiqui Martí. Su última aparición televisiva hasta la fecha ha sido en 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', concurso musical emitido en 2021 en Telecinco. Asimismo, muchos de sus trabajos en el mundo del espectáculo los ha compaginado con su faceta empresarial como dueño de dos heladerías.

15 Mireia Montávez

Mireia Montávez antes y después de 'Operación Triunfo'

La segunda expulsada fue Mireia Montávez, a quien le ofrecieron formar parte de Fórmula Abierta como sus compañeros en lugar de una carrera en solitario. Sin embargo, durante el tiempo en el que estuvo en la banda consiguió un éxito rotundo y realizó multitud de conciertos. Una vez que los cuatro componentes decidieron seguir caminos separados, la catalana optó por enfocarse en La banda de Mireia, un grupo musical infantil en el que estuvo involucrada durante cinco años. También fue parte del grupo La Década prodigiosa y estuvo en la vuelta temporal de Fórmula abierta en 2016 y 2017.

Aunque la música siempre ha formado parte de su vida, tuvo que dejar esta faceta en un segundo plano para poder hacer frente a una complicada situación económica. De esta forma, Montávez abandonó de forma temporal los escenarios, los micrófonos y los estudios de grabación para trabajar de forma temporal como limpiadora. No obstante, en agosto de 2021 confirmaba su vuelta al mundo de la música con el anuncio de la grabación de su primer LP. Además, también reconoció haber sufrido malos tratos por parte de su exmarido, una trágica historia que quiso compartir públicamente para animar a otras personas en su misma situación a pedir ayuda.

16 Geno Machado

Geno Machado antes y después de 'Operación Triunfo 1'

El caso de Geno Machado es muy peculiar porque, aunque fue la primera expulsada de la primera edición de 'Operación Triunfo', también ha sido la única que ha tenido la oportunidad de ser repescada años después para participar en otra edición diferente. No obstante, antes de llegar hasta ese punto, fue una de las elegidas para formar parte de Fórmula Abierta, proyecto con el que cosechó un enorme éxito y con el que pudo subirse a multitud de escenarios. Desde su segundo intentó en este formato televisivo, la canaria decidió apartarse de los focos para centrarse en su proyecto educativo.

De este modo, con la ayuda de su marido, decidió emprender una nueva aventura empresarial para crear Aula Artist Coaching by Geno Machado, un centro de artes escénicas en el que se ofrecen clases y formación en disciplinas como el canto, el baile y la interpretación. Así pues, la canaria está involucrada en la enseñanza para ayudar a otros jóvenes a alcanzar su sueño de convertirse en artistas. Sin embargo, no ha abandonado por completo su carrera musical y volvió a reunirse con Javián y Álex Casademunt para recuperar Fórmula Abierta hasta que los planes cambiaron tras el fallecimiento de su compañero. Además, se encuentra trabajando en nuevos proyectos.