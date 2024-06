Por Beatriz Prieto |

La octava gala de 'Tu cara me suena 11' arrancó con la segunda ausencia de Àngel Llàcer en esta edición muy presente, puesto que Manel Fuentes recibió a su nuevo sustituto, José Corbacho, antes de comenzar las actuaciones. El humorista regresaba al formato una vez más, tras haber sido concursante de la séptima edición y participar como imitador en otras ocasiones puntuales, en un programa en el que acabó compartiendo un momento muy emotivo con Raoul Vázquez al llorar con su imitación de Neil Diamond.

Raoul Vázquez imita a Neil Diamong en la gala 8 de 'Tu cara me suena 11'

El catalán fue uno de los últimos en subirse al escenario, donde. Una actuación durante la cual las cámaras enfocaron a Corbacho, llorando, antes del final de un número que aplaudió muy emocionado., señalaba Carlos Latre , tras lo cual apostó por que, para Raoul, "este programa te está sirviendo tanto... creo que estás descubriendo tus registros".

"Tienes que estar controlando todo el rato, tiene algún llorado que has hecho perfectamente reconocible... hay muchas formas de cantar en esta canción, que parece fácil pero no lo es. Y tú la has hecho magistralmente bien", alabó además el valenciano, momento en el que Fuentes señaló que "la prueba de ello es que José Corbacho se ha pasado toda la canción llorando". "La verdad es que sí. No voy a hablar de Raoul, porque está en otra dimensión", reconoció el aludido, aún con lágrimas en los ojos.

"Te lleva a ese punto y te rompes"

El juez suplente apuntó que "aparte, la música tiene una cosa muy bonita y es que cualquier canción siempre te traslada a un momento de tu vida, emocional". "Esto es un himno generacional que ha bailado mucha gente y claro, a mí me ha hecho llorar porque la he bailado y disfrutado con gente que ya no está", compartió Corbacho, con voz rota. "Entonces, de repente, te lleva a ese punto y te rompes. Muchas gracias", concluyó el humorista, de nuevo al borde del llanto, tras lo cual se fundió en un cariñoso abrazo con Raoul.