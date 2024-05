Por Beatriz Prieto |

La noche del viernes 24 de mayo, 'Tu cara me suena 11' alcanzó su séptima gala semanal, en la que se incluyó la visita de Valeria Vegas antes de que el reparto de puntos por parte del jurado y del público coronara una nueva ganadora: Supremme de Luxe. La drag queen se estrenaba en la lista de ganadores gracias a su sorprendente imitación de Despistaos, a la que no le pasó factura el hecho de actuar junto al grupo original.

"Y como es algo totalmente distinto a lo que hago yo, la verdad es que a mí me va la marcha y me lo pide el cuerpo", añadía la concursante, antes de una actuación en la que cantó junto Dani Marco, vocalista del grupo, caracterizado como él.

"Y como es algo totalmente distinto a lo que hago yo, la verdad es que a mí me va la marcha y me lo pide el cuerpo", añadía la concursante, antes de una actuación en la que cantó junto Dani Marco, vocalista del grupo, caracterizado como él. "Estoy impresionado, porque hemos empezado en lo más alto y hemos terminado igual. Además, no hay prueba mejor que hacerlo bien al lado del original", opinó Àngel Llàcer al concluir el número. El juez incluso confesó haber cerrado los ojos "y, te lo digo de verdad, no sabía cuándo cantabas tú y cuándo cantaba él", razón por la que anunció que "mi doce es para ti".

"Supremme ha estado yendo de registro a registro, de sitio a sitio y cuando le dan una prueba como esta, que es verdad que cantar al lado del original da respeto, no había diferencia cuando cantabais juntos", valoró Chenoa, momento en el que Supremme destacó que "la canción me gustaba mucho y, aunque a priori no lo parezca, es un estilo que a mí me gusta mucho". "Esto es lo bueno de este programa, que te da la oportunidad de cantar cosas que tú muchas veces no puedes hacer y nos damos el gusto de hacerlo con todos los medios", destacó la concursante.

Por su parte, Lolita Flores reconoció haber "tenido que pedir papel porque he cambiado todas las puntuaciones, así que te vas a llevar muy buena nota". "Me has sorprendido muchísimo, de verdad", confesó la jueza, quien le entregó su once, al igual que Chenoa, mientras que Carlos Latre y Llacer le dieron su máxima puntuación, lo que llevó a la concursante a lo más alto de la clasificación. "Supremme es un lujo y, además, hoy con una prueba de fuego: tener al cantante al lado. Había momentos en los que era muy difícil diferenciar las voces, la actitud... a pesar de que está lejos de su registro, lo ha hecho a las mil maravillas", opinó Latre, antes de que el público le otorgara también la máxima puntuación y, con ella, su primera victoria en el concurso.