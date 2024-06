Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena 11' afrontó su octava gala semanal la noche del viernes 31 de mayo, en la que Àngel Llàcer volvió a estar ausente por motivos de salud. Con José Corbacho como su sustituto temporal, los nueve concursantes de la edición defendieron sus distintas imitaciones en una gala que contó con el dúo Kiko y Shara como invitados, antes de que la valoración del jurado y del público diera la primera victoria a Conchita por su imitación de la rapera Ptazeta.

Conchita imita a Ptazeta en la gala 8 de 'Tu cara me suena 11'

, porque ya no me cabía más información", bromeaba la cantante, antes de subirse al escenario para interpretar "Bzrp Music Sessions, Vol. 45". Asimismo, Conchita se mostró optimista sobre imitar el acento canario de Ptazeta porque "más o menos lo tengo en casa" y confesó que, hasta el punto de que, como desveló Manel Fuentes tras su actuación, la concursante rechazó tener la letra en las pantallas del plató "y lo ha hecho espectacular"., explicó Conchita.

"Aparte de la actitud, porque vienes chunga ya desde hace unas cuantas galas y creo que es un estilo que te pega mucho, sobre esta canción en concreto es cuestión de respiración, de tener claro de qué estás hablando", valoró Chenoa, dado que el tema "te deja descansar muy poco y creo que has estado impecable". "Estás implacable, señora", remató la jueza, a quien se sumó Carlos Latre para afirmar que "esto es dificilísimo, por no decir imposible". "Estaba supernerviosa, porque me la he estudiado tanto que no me iba a perdonar cagarla", reconoció Conchita, a quien el humorista animó a "que se te bajen los nervios, porque ya te digo que tienes mi doce esta noche sin problemas".

"Has sido una sorpresa enorme"

Con esos antecedentes, Conchita cosechó no solo la máxima puntuación de Latre, sino también la de Chenoa y de Lolita Flores, mientras que Corbacho le dio su once. "Conchita ha ido subiendo, porque empezaste como con miedo y desde María Becerra has subido por Gran Vía", señaló Flores, para después confesar que "para mí has sido una sorpresa enorme, como yo creo que para el público que te está viendo". Asimismo, la jueza se mostró consciente de que lo que la concursante había hecho "es dificilísimo, complicadísimo no salirte del ritmo, intentar decir todas las palabras y que se te entiendan y por eso tienes mi doce", al que se sumó el de un público que otorgaba así a Conchita su primera victoria en el concurso.