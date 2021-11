Rasel gana la primera gala de 'Tu cara me suena 9' imitando a Måneskin

La tensión sobre quién ganaría la primera gala de 'Tu cara me suena 9' se ha mantenido hasta el último momento gracias al sistema de votación. No hay duda de que este año el nivel está muy alto y Àngel Llàcer no ha querido ocultar su opinión al ver todas las actuaciones: "Yo estoy alucinando con los concursantes de este año". La cosa ha estado muy reñida hasta el final, pero ha sido Rasel quien se ha hecho con la victoria.

Rasel y Manel Fuentes, en 'Tu cara me suena 9'

Rasel se metió en la piel del cantante de Måneskin, ganadores del Festival de Eurovisión 2021. Lo dio todo sobre el escenario; tanto que incluso se rompió el pantalón durante su actuación. En todo momento, Chenoa estuvo entregadísima y comentó: "Era una canción donde aparte de la actitud, era pura energía. La conocemos todos y para mí es de las que más me gustan de las que han ganado Eurovisión".

A la hora de puntuar, Carlos Latre le dio 9 puntos, Lolita le dio 12, y Chenoa y Àngel le dieron 11 puntos. Al convertir las puntuaciones del jurado en un ranking del 4 al 12, fue María Peláe quien se hizo con los 12 puntos, Rasel se quedó en un segundo puesto con 11 puntos y, en tercer lugar, Agoney Hernández se hizo con los 10 puntos.

El público manda... y desempata

Sin embargo, no está todo el pescado vendido. Tras hacer el recuento de la votación del público en plató, los 10 puntos son para María Peláe, los 11 son para Rasel y los 12 se le otorgan a Nia Correia. De esta manera, los dos primeros empataban en lo más alto con la suma de 22 puntos y ¿cómo se desempató? Teniendo en cuenta lo que más había votado el público, en este caso, al cantante. Como es habitual en la historia del formato, se hizo con 3.000 euros para donar a una ONG y fue "Por una sonrisa" la que escogió antes de volver a cantar sobre el escenario.