Raúl Santamaría, de los Mozos de Arousa, destapa lo más complicado de participar en 'Reacción en cadena'

Con más de 230 programas a sus espaldas en 'Reacción en cadena', los Mozos de Arousa se han convertido en rostros habituales de Mediaset. Con tantas horas en la pequeña pantalla, Borjamina, Raúl Santamaría y Bruno Vila se han convertido ya en personajes públicos. Sin embargo, en estos quince meses que llevan concursando, también se han dado cuenta de las consecuencias negativas de la fama y de aquello a lo que han tenido que renunciar.

Si hace un par de días Bruno Vila concedía una entrevista a El Español, quien lo ha hecho ahora ha sido Raúl Santamaría. El gallego coincidía con su compañero en que las grabaciones de 'Reacción en cadena' les han dificultado a la hora de compaginar su vida cotidiana y profesional con el concurso: "".

"Hacer planes mientras estamos en el concurso es muy complicado, así que las escapadas tienen que ser casi improvisadas y de uno o dos días como mucho", reconoce Santamaría. Sin embargo, apunta que durante estas últimas semanas de verano, aprovechando que las grabaciones del concurso les dejan más libertad, disfrutará de tiempo de ocio con los suyos: "Los planes que tengo son los mismos que los del verano pasado, aprovechar cualquier hueco para descansar, desconectar y poder ir un rato a la playa. También buscaremos un hueco para ir a algún parque de atracciones, ya que lo tenemos como tradición cada verano".

El Mozo de Arousa también ha hablado largo y tendido de la popularidad que han alcanzado en el último año, confesando que la fama les "ha cambiado su vida por completo", aunque siempre se mantiene con los pies en la tierra: "Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y no como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave".

Lo negativo de la fama

A pesar de todo ello, sí que reconoce: "La fama te quita intimidad, estás mucho más expuesto y te obliga a estar más pendiente de todo lo que haces o todo lo que dices". De hecho, recuerda una anécdota con una señora con la que coincidió en un tren, que le saludó al entrar y, cuando ella se fue a bajar, despertó al gallego para despedirse de él. "Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta. Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos", expresa.

Por ello, reconoce que irse de vacaciones resulta cada vez más difícil: "Es cierto que viajar por España es un poco más complicado, porque la gente ya nos conoce y nos para, nos piden fotos y eso hace que la intimidad o la desconexión cueste conseguirla. Por eso si podemos nos gusta visitar otros países", pero, a pesar de todo ello, también reconoce que "da mucha satisfacción ver el cariño que nos tiene la gente dentro y fuera de Galicia".