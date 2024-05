Por Beatriz Prieto |

Después de semanas en las que Kiko Matamoros ha lanzado duras críticas contra 'Supervivientes 2024' a raíz de la participación de su hija, Laura Matamoros, el colaborador de 'Ni que fuéramos' aprovechó la segunda cita del programa de Canal Quickie, el jueves 16 de mayo, para arremeter contra la organización del reality de Telecinco sin ningún tapujo, por haber "utilizado vilmente" a su hija.

Kiko Matamoros estalla contra 'Supervivientes' ante sus compañeros de 'Ni que fuéramos'

El madrileño aseguró que las palabras que su hija dedicó a Makoke antes de saltar del helicóptero, eran "y que le dice textualmente lo que tiene que decir". "Y me parece bien desde el punto de vista del espectáculo. Y si mi hija se presta, me parece estupendo, pero el problema es quepor jugar a lo que ellos le están proponiendo", criticó Matamoros, quien incluso desveló que "a mí se me vetó" hasta "para ir a visitarla sin necesidad de que salieran las imágenes.".

El hecho de que Belén Esteban se disculpara tras asegurar que le habían dicho que el defensor de Laura no había podido entrar en plató para recibirla, hizo estallar a su compañero: "¡Sois unos mentirosos! ¡Utilizáis a una compañera para envenenar y retorcer la verdad, y no voy a pasar por ahí! ¡Os lo aviso!". Matamoros afirmó que "los primeros interesados" en librarse de Tuco, el defensor de su hija, "habéis sido vosotros y aquí tengo vuestros mensajes pidiendo su cabeza, porque no entraba en conflicto y no os daba el juego que queríais en el paripé que os habíais montado", algo con lo que " yo estuve de acuerdo porque no me gustaba ese juego".

Un cambio "para mal"

"¡Es muy sucio lo que habéis hecho! ¡Y lo seguís haciendo! ¡Y seguís llamando a la gente!", acusó el madrileño, antes de desvelar que incluso la noche anterior llamaron "a mucha gente para decirles que no me den información". "¡Pues la tengo! ¡Tengo información de sobra para reventaros! ¡Así que, si queréis un pulso, lo tendréis! Ya está bien", prosiguió Matamoros, para después desvelar que había recomendado a su hija "que no entre en esto, que se preocupe de su vida y que no vuelva a un puñetero plató en el tiempo que pueda".

"Como habéis persistido en el juego sucio, no me voy a callar y lo diré aquí, en un juzgado o donde lo tenga que decir. ¡Si tenéis huevos, demandadme, que os lo voy a sacar todo!", lanzó Matamoros. Asimismo, el colaborador opinó que 'Supervivientes "desgraciadamente ha cambiado para mal" al pasar a manos de Cuarzo, puesto que "es menos creíble" e incluso "silencian momentos en los que los concursantes están en la intimidad con familiares". "Creo que para el espectador medio es fraudulento", concluyó Matamoros, antes de afirmar que, a pesar del veto de su hija a Makoke, el programa le mintió al asegurar que estaba en plató solo porque era defensora de Lorena Morlote.