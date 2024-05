Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' alcanzó su undécima gala con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 16 de mayo, en la que los concursantes se despidieron de Javier Ungría tras su expulsión. Una cita que, como cada semana, concluyó con unas nominaciones que pusieron en juego el concurso de Pedro García Aguado, Marieta Díaz, Aurah Ruiz y Blanca Manchón.

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' y Jorge Javier en la gala 11

Antes de la marcha definitiva de Ungría, los concursantes se enfrentaron en un nuevo juego de localización en el queal acumular más puntos que sus rivales tras un arranque muy desigualado entre ambas partes. Con los grupos de nuevo establecidos, sus integrantes lucharon portras una prueba de resistencia y fuerza.

De vuelta a la palapa, los miembros de Playa Olimpo procedieron a votar, un reparto en el que Pedro obtuvo tres puntos, frente al único voto que él mismo otorgó a Kiko Jiménez porque "habiendo estado aquí antes, tiene una ventaja y nos genera un poco de desigualdad". "Algunas nominaciones duelen más que otras. Ha habido momento en los que lo he pedido, porque estaba sufriendo mucho. Pero yo no enfado, veo todo como un regalo y tengo una semana más por delante para seguir demostrando", defendió el nominado.

Arkano se libra por los pelos

En cuanto a las votaciones de Playa Condena, Aurah y Arkano empataron con dos votos cada uno: la primera, por sus roces, según el rapero y Ángel Cristo Jr.; y el segundo, por ser "el más flojito" en palabras de la canaria y Blanca. Por ello, como líder, Gorka desempató en favor de Arkano, quien se libró de subir a la palestra cuando el vasco nominó directamente a Blanca. La deportista completaba así la lista de nominados justo después de que Torres eligiera a Marieta porque "a pesar de que le tenía cariño, me vendió y no me gustó".