Por Redacción |

Sofía Suescun sorprendía a la audiencia con la visita a su novio Kiko Jiménez en 'Supervivientes 2024'. A la influencer le han levantado tanto el veto en Mediaset que incluso ha sido confirmada como la primera concursante de 'Supervivientes: All Stars'. En su visita a Honduras, ha protagonizado con su pareja una noche de pasión, en la que no ha faltado el amor ni la emoción.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en 'Supervivientes 2024'

", le empezaba diciendo entre lágrimas el superviviente. "Cómo te echaba de menos aquí". Si algo no esperaba Kiko Jiménez era volver a ver a Suescun de nuevo en 'Supervivientes': "Tengo que concienciarme de que es real". El superviviente aprovechó la visita de su novia para opinar sobre sus compañeros: "". Además, le confesaba también cómo había visto a Gorka Ibarguren Marieta besarse a escondidas.

La pareja pasó la noche en Cayo Paloma. Después de dos meses sin verse, no faltaron los abrazos y besos una vez caída la noche. "Esta noche me he puesto morado. Con la comida, contigo y con todo", le decía entre risas a su novia a la mañana siguiente. "Te amo", le decía a Suescun mientras abandonaban entre besos la isla donde habían pasado juntos la noche. El jueves en la gala, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Kiko Jiménez cómo había sido la visita de su pareja. "Fue increíble, me llenó de energía", le contestaba el concursante al presentador.

Récord en la Noria Infernal

"El último mensaje que te mandé fue: 'te voy a superar'", le decía Kiko Jiménez a su novia hace unas semanas sobre la Noria Infernal. Y es que si hay una prueba en 'Supervivientes' que marcó el concurso de Sofía Suescun fue esta. La ganadora de 'Supervivientes 2018' aguantó junto a Logan Sampedro más de diez minutos. Esta vez, en su visita a los Cayos Cochinos, la pareja se enfrentó de nuevo a la prueba para intentar superar la marca de Suescun. No defraudaron y aguantaron más de once minutos, consiguiendo un nuevo récord.