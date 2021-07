Disney+ continúa completando su catálogo de series de ficción y lo vuelve a hacer tomando como referencia algunas de sus películas, como es el caso de 'Monstruos a la obra', la serie secuela de la película "Monstruos S.A." que se estrena el 7 de julio en la plataforma de streaming. Sin embargo, los fans de Mike y Sulley percibirán una gran ausencia entre los protagonistas: la adorable Boo.

Boo y Sulley en "Monstruos S.A."

Boo, la pequeña que llegó a Monstruópolis para revolucionar al completo la fábrica de energía y que se reconvirtiera utilizando las risas de los niños, no aparecerá en esta serie pese a que se ambienta un día después de los acontecimientos ocurridos en la cinta de Pixar. Bobs Gannaway, productor ejecutivo y responsable del desarrollo de 'Monstruos a la obra', lo ha explicado en la presentación de la serie, asegurando que preferían que el público se imaginara el destino de Boo.

"Peter Docter y yo tuvimos una bonita charla sobre Boo y estuvimos de acuerdo en que su relación con Sulley es tan preciosa y maravillosa que queremos dejarle al mundo que tenga su propia interpretación de cómo esa relación continuó, sin definirla", relataba, tal y como recoge Radio Times. "Esto es muy importante para Pete y para nosotros. Así que no es que no queramos a Boo o no queramos volver a verla, sino que la relación es preciosísima".

Un nuevo protagonista en 'Monstruos a la obra'

La secuela de "Monstruos S.A." cuenta con un personaje nuevo: Tylor Tuskmon. Este monstruo morado lleva años preparándose para ser un asustador de primera, por lo que cuando la central de sustos cambia por las risas, tiene que dar un auténtico giro a su preparación. Por ello, buscará la forma de convertirse en un bromista mientras le ha sido asignado trabajar junto a un grupo de mecánicos marginados.