Pablo Motos: "No leo nada que tenga que ver con 'El hormiguero'. ¿Y sabes lo que pasa? Nada"

Tras sus habituales vacaciones veraniegas, 'El hormiguero' regresó el lunes 6 de septiembre al access prime time de Antena 3 con su decimosexta temporada. Un inicio del curso televisivo que llega con Pablo Motos al frente y con la misma esencia de siempre. Eso sí, vuelve con ciertas novedades, como la incorporación de Lolita Flores a la mesa de tertulia o el fichaje de Kira Miró como sustituta de Pilar Rubio, entre otras.

FormulaTV ha hablado con el presentador, director y productor de 'El hormiguero' para hacer balance del éxito y la evolución del formato, así como para saber cómo vive las polémicas que suelen acompañarle con algunas de sus declaraciones en directo. Además, avanza detalles de los próximos proyectos de su productora, 7 y Acción, como es la segunda edición de 'El desafío'.

Pablo Motos, presentador de 'El hormiguero'

En primer lugar, enhorabuena por el Premio Joan Ramón Mainat que recibiste en el FesTVal, ¿cómo te sientes con este reconocimiento?

Un premio es una forma muy bonita de decirte que te quieren en lo profesional e incluso en lo personal, así es que para mí es un regalo y un honor.

Acaba de arrancar la temporada 16 de 'El hormiguero', ¿qué novedades nos esperan?

Las novedades ya son conocidas pero la más importante para nosotros es llegar a esta temporada con la misma ilusión que en la primera.

Durante los meses de verano, habéis logrado liderar incluso con reposiciones frente a 'Alta tensión', ¿da tranquilidad y seguridad de cara a afrontar esta temporada?

Si te soy sincero es la primera noticia que tengo de esto porque durante el verano he desconectado del todo de la televisión.

Uno de los momentos más esperados de cada inicio de temporada es la película de 'El Hormiguero'. ¿Cuándo se empieza a preparar y grabar la entrega de la siguiente temporada? Cuéntanos un poco cómo es el proceso durante el año.

Hacer este vídeo es una auténtica locura. Piensa que nadie de los que participan sabe cómo va a quedar y al final la magia de la tele los une a todos bajo una misma historia. El vídeo se prepara con un año y medio de antelación. Cuando estamos emitiendo la película de arranque ya estamos trabajando en la de la temporada siguiente.

A lo largo de más de una década, habéis formado una auténtica familia entre el equipo de 'El hormiguero', con compañeros con los que incluso ya trabajabas en la época radiofónica. ¿Cómo vives las despedidas de miembros históricos como Jandro, El Hombre de Negro y otros que han ido saliendo del programa?

Para mí ha sido un placer tenerles con nosotros. En un proyecto tan largo como 'El hormiguero' es normal que la gente con talento encuentre otros proyectos y oportunidades. Estoy seguro de que les irá genial allá donde vayan.

Unos se van y otros llegan, ¿qué van a aportar los nuevos fichajes?

Nuevos puntos de vista. Todos suman.

Pablo Motos y Nuria Roca en la tertulia de 'El hormiguero'

'El hormiguero' vivió un momento histórico en la pasada temporada al no contar contigo como presentador por culpa del Covid-19, ¿cómo valoras el trabajo de Nuria Roca al frente? ¿Se planteó alguna otra alternativa antes de recurrir a ella?

Un mes antes de dar positivo en Covid, le dije a Nuria que si me pasaba algo quería que fuese ella la que presentase el programa y le pedí que se viniera a todos los ensayos, que se mirase mis guiones y me preguntase todo lo que se le ocurriese... Cuando pasó, aunque fue de repente, estábamos preparados. Nuria estuvo inmensa, maravillosa, brillante, graciosa y tierna. Y lo más importante, hizo el programa suyo.

¿No os habéis planteado una edición de fin de semana o verano con Nuria Roca como presentadora?

Ojalá, pero ahora los domingos Nuria estará ocupada en La Sexta.

'El hormiguero' no solo es líder de audiencia en su franja, además tiene la capacidad de ser noticia cada día. ¿Cómo vives las polémicas que pueden generarse por algún comentario realizado en el programa?

Yo no leo nada que tenga que ver con el programa. ¿Y sabes lo que pasa? Nada.

¿Te condicionan los comentarios en redes y hacen que te pienses más de una vez qué decir?

Nunca leo las redes, y me preocupa que mis compañeros sí lo hagan y salgan frenados a sus programas.

Pablo Motos en el plató de 'El hormiguero'

Después de 15 temporadas, ¿sigues igual de motivado y emocionado con 'El hormiguero' o ves cerca un posible cierre de ciclo?

Estoy en mi mejor momento vital, con unas ganas y una ilusión que no me caben en el pecho. No sé si durará mucho o poco, solo sé que yo ahora estoy muy bien.

Más allá de 'El hormiguero', en 7 y Acción ya habéis grabado la segunda temporada de 'El desafío', ¿qué nos espera?

La segunda temporada de 'El desafío' es espectacular, con un nivel de emoción bestial. Todos los concursantes han acabado llorando. Esta segunda edición lo tiene todo: hay más humor, más show, el casting es maravilloso y los concursantes se lo toman tan en serio que muchos acabaron la temporada lesionados.

¿Hay más proyectos con la productora?

Ya estamos trabajando en la tercera temporada de 'El desafío' y en un par de nuevos formatos.