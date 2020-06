Ortega Cano explica el motivo de su ausencia en la final de 'Supervivientes' apoyando a Ana María Aldón

El pasado jueves 4 de junio se celebró la final de 'Supervivientes 2020', en la que Ana María Aldón quedó en una segunda posición. A muchos les extrañó que su marido Ortega Cano no acudiese al plató a celebrar la posible victoria de la superviviente, por lo que este intervino el viernes 5 en 'Sálvame' para explicar los motivos por los que no acudió.

Ortega Cano, en su conexión en 'Sálvame'

Cano expuso el motivo de su ausencia. Empezó comentando que toma sintrom y "se me sube, se me baja, depende de las circunstancias". Justo fue el miércoles, día anterior a la final del reality cuando "se me puso muy alto, muy descompensado y me tuvieron que llevar a la clínica", comenta durante su conexión en el programa de Telecinco.

"Ahí me trataron y he estado tratándome el jueves que no pude ir a la gala, que me hubiera encantado por muchos motivos pero no pude y fue una pena", aseguraba Ortega Cano que, sobre todo, lamentaba lo que expuso a continuación: "Encima yo malo y fuera del lugar donde tenía que estar". Paz Padilla le preguntó si ya estaba bien de salud y este respondió que ya está "más o menos estabilizado. Me han tenido tres o cuatro días medicándome y ya estoy mejor".

Su conversación con Ana María Aldón

Aprovechando la conexión de Ortega Cano en directo, los colaboradores de 'Sálvame' le preguntaron si ya había tenido ocasión de hablar con su mujer tras la final de 'Supervivientes'. "He hablado por teléfono con ella y la he felicitado por su quehacer durante todo el reality y por supuesto el día de ayer, que fue maravilloso cómo estuvo y cómo aguantó. En la línea buena", comentaba orgulloso Cano.