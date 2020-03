Ana María Aldón, a punto de ahogarse en 'Supervivientes 2020': "Ortega Cano se queda viudo"

A pesar de formar parte de una de las familias más mediáticas de nuestro país, Ana María Aldón era una de las grandes desconocidas del casting de 'Supervivientes 2020' y está aprovechando la oportunidad del reality show para dejar que el público conozca su carácter intrépido. La mujer de Ortega Cano, ubicada en Playa Desvalida desde hace semanas, no sabe nadar pero esto no le impide sumergirse en el mar y tratar de obtener pescado para sus compañeros y ella.

Sin embargo, en la ' Conexión Honduras ' de este domingo vivimos un tremendo susto protagonizado por la aventurera que. Ana María lograba que un pez picara su anzuelo sin darse cuenta que se había introducido en aguas demasiado profundas y ya no lograba hacer pie.

Ana María Aldón, a punto de ahogarse en 'Supervivientes 2020'

Mientras sujetaba el sedal con el brazo en alto, la diseñadora trataba de impulsarse con las piernas para regresar a la costa. La hazaña comenzaba a resultarle imposible, Ana María se cansaba pronto y empezaba a tragar agua, por lo que decidía gritar estruendosamente para pedir auxilio a sus compañeros. Ellos, sin embargo, malinterpretaban las señales y Yiya y Nyno se mostraban convencidos de que eran gritos de alegría por el gran tamaño del pescado conseguido.

Hugo Sierra, al rescate

Con cada vez menos capacidad para respirar, Ana María seguía pidiendo ayuda con unos alarmantes alaridos. Hugo Sierra e Ivana Icardi se percataban al fin de lo que estaba ocurriendo y se apresuraban a rescatarla cuales vigilantes de la playa. Ya poniéndose pie en una zona menos profunda, la intrépida pescadora recuperaba el aire. "¡No sabe nadar y se mete en el agua!", exclamaba Yiya, atónita.

"Me ahogaba pero el pescado no lo soltaba", aseguraba Ana María, dejando claro que el estómago se impone a la razón en los Cayos Cochinos. Ya más tranquila, se lanzaba incluso a sonreír y soltar alguna broma: "Ortega Cano se queda viudo", comentaba con sorna. En plató, Antonio David Flores confirmaba a Jordi González que la concursante no sabe nadar, mientras Suso Álvarez ponía en duda sus palabras e insinuaba que todo se trataba de un numerito de Aldón para cobrar protagonismo en la isla.