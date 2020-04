Las confesiones sexuales de Ana María con Ortega Cano: "Tiene los huevos gordos, y muy rico"

Los días en los Cayos Cochinos pasan y, haciendo honor a su nombre, se vuelven cada vez más cochinos. La confianza en el grupo de los siervos va en aumento y Ana María Aldón no ha dudado en hacer confesiones íntimas que le conciernen a ella y a su marido, Ortega Cano. Todo comenzaba cuando un cangrejo pellizcaba a la concursante, provocando que gritase y que Yiya se alarmase. "Cada vez que te escucho un chillido de esos pienso que te han traído a tu marido (...) en pelotas o en calzoncillos, como poco", le decía.

"Yo con mi marido no chillo", replicaba Ana María, lamiéndose los labios.. "¡Qué barbara!", exclamaba la extremeña. La conversación entre ambas se iba calentando y la primera lanzaba un anzuelo cargado de doble sentido: "¡A saber lo que tú habrás probado por ahí!". "Hombre, crema catalana, igual que tú", respondía Yiya.

"Si viene mi marido hago así"

Ana María mostraba desesperación entonces porque los cocos no caían de la palmera para poder comérselos. "Si están negros ya", señalaba. "Con lo que me gusta a mí el negro, madre mía. Eso me cae a mí en la cabeza y lo disfruto", continuaba Yiya, igual de calenturienta. "No sé cómo calzará Ortega Cano pero mi 'brócoli' es cuarto y mitad de chopped", desvelaba, en relación al tamaño del pene de su novio. "Después de un negro todo es holgura", añadía, en un sublime ejercicio de sutileza.

El sueño de Ana María con Ivana

"¿Y tú marido bien?", preguntaba Yiya. "Mi marido muy bien. En todos los sentidos", respondía Ana María, insinuando que el diestro tiene un miembro de gran tamaño. Más tarde, Fani e Ivana se unían a la conversación y recordaban que la diseñadora se despertó una noche tocándole los pechos a la argentina. "Estaba soñando que estaba en mi casa y agarraba a mi marido y decía '¡coño! ¿Qué le ha pasado aquí abajo?'", reconocía.

"No te equivocaste, eso es que Ortega Cano tiene los huevos gordos también", señalaba Yiya. Ana María, entregada ya a las confesiones, replicaba sin ningún pudor: "Sí, los tiene muy gordos. Y muy rico". "Mi marido tiene una puntería...", añadía, confesando que han pensando mucho en tener un niño y, de hacerlo realidad, será justo después de 'Supervivientes 2020'.