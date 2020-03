Ana María Aldón rechaza una posible visita de Ortega Cano a 'Supervivientes 2020': "Mi marido no, por dios"

Desde el pasado jueves, los concursantes de 'Supervivientes 2020' desterrados en Playa Desvalida asisten en primera fila al tórrido romance de Hugo Sierra e Ivana Icardi. Uruguayo y argentina han dado rienda suelta a su pasión, despertando ciertas "envidias" sanas en Antonio Pavón, Yiya y Ana María Aldón. Por eso, Jordi González quiso conocer sus impresiones y si les gustaría contar con alguna visita de apoyo.

Ana María Aldón, en 'Supervivientes 2020'

Sorprendentemente, Ana María Aldón rechazó tajantemente una posible visita de José Ortega Cano a Honduras. La mujer del extorero explicó sus razones para la negativa: "Mi marido no, que no venga, por dios, que estoy es muy duro", espetó ante las risas de sus compañeros. Aldón explicó que lo hacía por su bien, ya que a él "le pican los mosquitos, no se puede duchar, se va a rascar y lo va pasar muy mal".

Además, la diseñadora dejó claro que su marido ya tenía una tarea muy importante en España: "Lo dejas en su casa con mi niño. Mi marido que no venga que es muy duro esto", le espetó ya más sonriente a Jordi González, que quiso saber, si no era Ortega Cano, de quién le gustaría recibir una visita en los Cayos Cochinos. "De mi hija, de mi hija Gemma", respondió al momento en referencia a su primogénita, de 24 años, fruto de su matrimonio con Manuel "El Negri".

Hugo, Ivana... y Adara desde España

Mientras tanto, el foco de atención en Playa Desvalida lo acaparan Ivana y Hugo, en pleno enamoramiento y sin esconderse lo más mínimo. Los dos robinsones volvieron a protagonizar un edredoning. Yiya, a lo lejos, les lanzó una advertencia: "¡Cuidado no os vayáis a quedar preñados!". Adara Molinero, desde España, también tenía un mensaje guardado para su expareja y padre de su hijo: "Me ha dado bastante vergüenza ajena. Me repugna el sonido, qué asco", señaló ante la pregunta de Jordi González. Después añadió: "Me hace gracia porque en su momento, cuando yo estaba en 'GH VIP', él se dedicó a decir que no hiciera ciertas cosas por nuestro hijo y ahora está haciendo cosas peores. Ahora se lo tendría que aplicar".