'La que se avecina' presenta la segunda mitad de la temporada 11 y anuncia un impactante final para la T12

'La que se avecina' alcanza ya la emisión de la segunda parte de su temporada número 11, que se estrena el 20 de noviembre. Tras varios años en antena, la ficción de Alberto y Laura Caballero sigue cosechando éxito tras éxito. Después de liderar todas las emisiones de la midseason de la temporada, mantiene este objetivo de cara a los próximos capítulos, además de abrir una de las grandes incógnitas: ¿qué pasará tras la temporada 12?

Reparto de 'La que se avecina'

"Que tenga éxito no significa que la gente no se pueda cansar. Tenemos todavía una tanda entera que grabar de la serie y depende de la audiencia, el público y Mediaset", afirma Alberto Caballero, quien comenta que todavía queda la mitad de la duodécima temporada por grabar, que será a partir de enero. "Ahora mismo tenemos todas las opciones abiertas: mudanza, spin-off, recrear Montepinar..., pero tenemos que ver cómo evoluciona la ficción y los hábitos de consumo. Si a la gente le apetece una mudanza y a nosotros estrenar pisos, probablemente sea lo que acabe ocurriendo. Sabemos cómo acaba la temporada 12, pero no hacia dónde van. Es un final abierto y potente que grabaremos en junio".

La serie más vista de 2019

'La que se avecina' se ha convertido en todo un referente para el público, logrando marcar datos de audiencia que ya apenas se ven en ficciones televisivas. "Es la serie más vista del año. No dejan de sorprender cada temporada", comenta Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset. "El secreto de que guste es que a nosotros nos gusta hacerla", confiesa el creador. "Tener un trabajo en el que te lo pasas bien y te pagan por decir chorradas. Lo mejor que podemos decir es que está viva, cuando notemos que deja de estarlo, nos pondremos a hacer otras cosas".

Laura y Alberto Caballero en la presentación de 'La que se avecina'

En varias ocasiones, el equipo de Contubernio ha asegurado que una de las claves de su ficción estrella es tratar la actualidad que le ocurre a la sociedad española. "La maravilla de hacer una serie contemporánea y coral es que vas con los tiempos. Nosotros valoramos el día a día, llevamos 16 años ininterrumpidos en prime time", comenta Alberto Caballero. Además, resalta el éxito de la serie en sus reposiciones en FDF, lo que la ha convertido en una de las series más repuestas del país, si no en la más. Sin embargo, también indica que "como vivimos en una sociedad de la novedad, lo estándar no se destaca".

Las novedades de la temporada 11B

La segunda parte de la temporada 11 comenzará abordando la recuperación de Antonio Recio del coma. El personaje de Jordi Sánchez cambiará completamente, y es que se convertirá en mejor persona mientras que su siempre fiel Berta (Nathalie Seseña) lo cuidará sin esperar nada a cambio. Pero esta no es la única novedad que vive la familia Recio, pues Alba (Víctor Palmero) está decidida a tomar los hábitos, convirtiéndose en la primera monja transexual de España, lo que la pondrá de bruces contra los prejuicios existentes en la Iglesia.

Alba y Berta en la temporada 11 de 'La que se avecina'

Por otro lado, el amor es uno de los sentimientos que vuelve a inundar Mirador de Montepinar, especialmente en el corazón de Amador. El personaje de Pablo Chiapella es incapaz de pensar en otra mujer que no sea Bárbara, pero para conquistarla lo que hace es ocultar su verdadera vida, lo cual pondrá en riesgo su historia de amor. En el ático, mientras tanto, Javi (Antonio Pagudo) y Lola acogen a Martina, lo que ocasiona que Maroto sienta una inesperada atracción que Maite (Eva Isanta) y Fermín (Fernando Tejero) tratarán de remediar. Pero la desgracia también está muy presente, como es habitual, y la Seguridad Social les impone una multa por emplear inmigrantes sin papeles, lo cual llevará a la ruina a los propietarios.

También dentro de las novedades de los episodios que restan esta undécima temporada se encuentran los fichajes de Mario Vaquerizo y Edurne. El vocal de Nancys Rubias vuelve por tercera vez a 'La que se avecina', poniéndose de nuevo en la piel del representante de Lola (Macarena Gómez), quien tratará de conseguirle un papel a la hija de Estela Reynolds en la próxima película de Pedro Almodóvar. Por su parte, la cantante y jurado de 'Got Talent España' se suma a la larga lista de cameos de la serie, dando vida a Nadia, la camarera del negocio de hostelería de Coque (Nacho Guerreros), con quien tratará de gestionar el bar.