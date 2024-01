Por Daniel Parra |

Cuando se habla de Brad Pitt, casi todo suelen ser elogios. Sin embargo, en el programa del jueves 18 de enero de 'Más vale tarde', Cristina Pardo atizó al actor después de la revelación que ha hecho Jason Priestley, conocido por su papel como Brandon Walsh en 'Sensación de vivir' y excompañero de piso de Pitt en Los Ángeles. Priestley señaló en 'Live with Kelly & Mark' que solían competir en aquella época "para ver quién podía aguantar más tiempo sin ducharse" y que Brad Pitt siempre era el que más aguantaba.

Cristina Pardo en 'Más vale tarde'

Sobre esta afirmación, los presentes en la mesa de 'Más vale tarde' dieron sus opiniones. Uno de los primeros fue Iñaki López , copresentador junto con Cristina Pardo, que. María Lamela, colaboradora del programa, recordó además el consejo que Eli Roth le dio a Pitt cuando ambos coincidieron en 'Malditos bastardos':

"Si esto es verdad, es un guarro. Digámoslo claramente", sentenció Pardo. Sin embargo, Bea de Vicente defendió al actor, ya que afirmó que le daba igual: "Es guapo hasta con roña". Ramoncín quiso señalar la actitud de su compañera: "Esto me parece terrible. Tragar con las cosas que hace la gente porque sea más famosa o más guapa no me gusta nada". El cantante afirmó que llegó a conocer en persona a Pitt y que le pareció "simpático y agradable", pero, al mismo tiempo, dijo: "Un tío que no se lava es un cerdo". "Te digo una cosa, Bea, lo mismo no es ni rubio", concluyó López.

"Es humano reconocer que te tienes que duchar"

El debate no se quedó ahí, ya que Lamela recuperó algunos casos de actores y actrices de Hollywood que han hablado de su higiene personal. El ejemplo de Charlize Theron, que admitió que puede estar una semana sin ducharse y estar bien, encendió a Cristina Pardo: "Esto de intentar parecer humana diciendo 'Yo voy en chandal una semana y no me ducho', no". "Precisamente es humano reconocer que te tienes que duchar, porque lo otro es una guarrería, por favor", continuó la presentadora.