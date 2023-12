'Reacción en cadena' celebra su primer aniversario lleno de trampas: "No vale chivar"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Reacción en cadena' llegó el 19 de diciembre de 2022 a las tardes de Telecinco formando un tándem con '25 palabras'. Finalmente, con el estreno de nuevos formatos, el concurso de Christian Gálvez acabó siendo eliminado, mientras que el de Ion Aramendi se ha consolidado en la cadena. De hecho, el programa del presentador vasco ha celebrado su primer aniversario con un especial emitido en el prime time y en el que han participado Jesús Vázquez, Gálvez y Carlos Sobera, por un lado, y Lara Álvarez, Verónica Dulanto y Alejandra Andrade, por el otro.

Jesús Vázquez, Christian Gálvez y Carlos Sobera en 'Reacción en cadena'

En esta entrega especial, los dos equipos formados por los seis presentadores de Mediaset España, fundación con la que Jesús Vázquez colabora activamente. En la noche del 5 de diciembre, los comunicadoresde 'Reacción en cadena', pero contaban, quienes están cerca de alcanzar el millón de euros en el formato diario de Telecinco.

Sin embargo, con la llegada de la primera prueba han llegado las trampas al programa de Telecinco. En este reto tenían que adivinar la identidad de 6 cantantes masculinos y, para ello, tenían que pulsar un botón que le daría el turno únicamente a la persona que lo había pulsado. En el primer nombre, Carlos Sobera era la persona que había apretado el pulsador, pero Jesús Vázquez no se ha podido aguantar y ha desvelado que era Melendi. "No vale chivar, era Sobera, pero es correcto. Haré como que no he oído nada", ha advertido Ion Aramendi, que ha terminado dándoselo como válido.

Los chicos logran donar 26.250 euros a ACNUR

Transcurrida más de la mitad de la prueba, ha llegado el momento de adivinar al quinto artista. En esta ocasión, era Verónica Dulanto quien tenía el turno, pero al quedarse en blanco una de sus compañeras le ha chivado que era C. Tangana. Para compensar, Ion Aramendi se la ha dado por correcta, aunque les ha dado un toque de atención: "Me estáis haciendo unas trampas...". Finalmente, la entrega especial la han ganado los chicos, quienes han podido donar 26.250 euros a ACNUR.