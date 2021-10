El pasado de Marta Riesco como concursante de '¡Allá tú!' durante 3 días

Marta Riesco se ha convertido en una de las personas más perseguidas por la prensa durante las últimas semanas de octubre. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' se ha visto envuelta en una polémica que la relaciona sentimentalmente con Antonio David Flores; motivo por el que la periodista habría despertado la curiosidad del público, que se empeña en conocer más detalles de su vida. Por eso, haciendo un repaso a su trayectoria profesional los espectadores han podido descubrir algunos episodios de su pasado. Se trata de momentos "embarazosos" que la segoviana habría protagonizado en diferentes platós de televisión.

Marta Riesco, en '¡Allá tú!'

En aquel entonces, la reportera participó como concursante en uno de los programas estrellas de la cadena Telecinco. Corría el año 2006 cuando la joven Riesco visitó el espacio presentado por Jesús Vázquez. Sin embargo, su paso por '¡Allá tú!' no le trajo ningún beneficio económico, ya que, tras 3 días concursando, solo se llevó 25 céntimos. A pesar de haber recibido una gran oferta de la banca, apostó por su sexto sentido y decidió seguir jugando. Lo que se tradujo en un gran error que la llevó a fracasar después de rechazar los 700 euros.

En aquella ocasión, la suerte no acompañó a la comunicadora y se quedó bastante lejos de conseguir los 600.000 euros de premio. Sin embargo, la periodista no perdió la sonrisa y, haciendo gala de su particular simpatía, intentó consolarse a sí misma, con la esperanza de tener más suerte en el amor que en el juego. Además, la concursante explicó a qué se dedicaba en aquel momento: estaba centrada en sus estudios de "derecho-periodismo", una carrera con la que estaba muy "agobiada".

Habitual de los platós de televisión

Si algo está claro, es que la periodista no cesó en su intento por destacar en la pequeña pantalla. Además de tratar de representar a España en el Festival de Eurovisión 2010, la madrileña acudió a 'Estoy por ti' con la intención de encontrar el amor. El programa de Antena 3 que estaba presentado por Anabel Alonso y tenía el objetivo de buscar la pareja perfecta para cada uno de los pretendientes. La reportera aprovechó aquella ocasión e hizo su particular aparición en dicho espacio de la tarde, consiguiendo hacerse notar una vez más.