Las reacciones al "Universo" de Blas Cantó para Eurovisión 2020: "De lo mejor que hemos llevado en años"

Tras meses de espera y con las expectativas en lo más alto, el "Universo" de Blas Cantó por fin ha visto la luz. RTVE ha lanzado el videoclip de la canción que representará a España en Eurovisión 2020 y, como no podía ser de otra manera, los eurofans se han pronunciado a través de redes sociales. División de opiniones para un tema "épico" y "poderoso" con un "estribillo pegadizo", calificativos en los que concuerdan la mayoría de los tuiteros.

Blas Cantó, en el videoclip de "Universo"

El propio Blas Cantó definió hace semanas su canción como "un medio tiempo íntimo en las estrofas y estribillos épicos". Precisamente, los fans han valorado que se haya mantenido "fiel" a su estilo como artista. Además, agradecen el "sonido actual" y una producción realmente cuidada, lo que a juicio de algunos "sienta las bases para lograr un buen resultado" en la cita de Rotterdam del próximo 16 de mayo.

Como era de esperar, el lanzamiento del tema ha vuelto a despertar la creatividad de los internautas, que han creado sus propias versiones de lo que para ellos sería el tema ideal. Blas Cantó ft. Manuela Carmena, aprovechando su mensaje a Cayetana Álvarez de Toledo en 'La resistencia', o una colaboración con Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE que entregó un pequeño adelanto a FormulaTV, fueron algunas de las más comentadas.

La escenografía será clave

Como en todo, no han faltado las voces discordantes. Algunos echan de menos un toque más "spanish" en la canción: "Ojalá el año que viene no intentemos ser suecos". Otros dejaban caer que esta no era, ni mucho menos, la mejor canción de la discografía de Blas Cantó. "A primera escucha no destaca absolutamente nada" y "me deja un poco frío" fueron algunas de las opiniones, si bien apuestan porque se pueda crecer en directo si la escenografía es la adecuada: "Con una puesta en escena original, igual luce más".

Trabajazo!???? — Roi Méndez (@RoiMendez) January 30, 2020

¡Pues me ha gustado mucho #Universo, de @BlasCanto! Con su grito final así todo épico. https://t.co/4CvWkgKHpK — Javier Ruescas ?????????? (@javier_ruescas) January 30, 2020

Sin palabras, aquí estamos en la oficina muy emocionadas. Gracias a mi jefa que ha puesto el vídeo en el ordenador para que lo viéramos todas, dice que ya eres de la familia. Es impactante, poderosa y el videoclip precioso. Tu voz espectacular y sales guapo que te mueres ??????????? — Annaincolours?????????? (@annaincolour) January 30, 2020

Menuda pasada de canción, y de videoclip! Con un final brillante!???????? Me encanta Blas, vas a brillar delante de toda Europa.?????????? — ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? (@JordiNaranjo_) January 30, 2020

Enhorabuena Blas, calidad vocal impecable. Deseando verte en el escenario de Eurovisión y que todos flipen con tu voz ???? — Sory Sanz (@sorysanz) January 30, 2020

Tras la segunda escucha, hay que reconocer que #Universo es plana. Es una canción que no dice mucho, pero que tiene un estribillo pegadizo.



Veremos cómo defiende Blas Cantó en el directo y cómo se monta la escenografía, el gran handicap de España en #Eurovision. — M ???? (@casasola_89) January 30, 2020

Blas Cantó no ganará Eurovisión, pero va a hacer todo lo posible por acabar con el coronavirus. #Universo pic.twitter.com/NtQ1eEzghG — Athenea Niké ?????????? (@NikeAthenea) January 30, 2020

#UNIVERSO es una canción super digna. No sé si ganaremos, pero menudo trabajazo musical y audiovisual de @BlasCanto, @eurovision_tve y todo su equipo. ???? pic.twitter.com/2Ccdy18bZt — ENRIC (@EnricEnricEnric) January 30, 2020

Lo mejor de #Universo es que se mantiene fiel a Blas Cantó como artista. Sonando actual, bien producida y con un proyecto claro.



Tenemos las bases para lograr un buen resultado. Veamos cómo sigue este camino.#Eurovision2020 — Miguel Heras (@ocontilde) January 30, 2020

Mis primeras impresiones sobre #Universo de @BlasCanto.

- Me parece una buena canción pop, sin matices.

- Un acierto el concepto cerrado de la candidatura, todo es acorde.

- La producción es excelente y el sonido actual y universal, nunca mejor dicho#Eurovision #BlasEnRTVE — Vicente Rico ???? (@YTanRicamente) January 30, 2020

Somos un país que nos encanta echar por tierra el trabajo de los demás.

Te puede gustar mas o gustar menos #Universo pero es obvio que es una canción muy digna, bien trabajada, producida...



Si quieres llamar la atención, haz como el resto, sube un nude, pero no faltes al respeto — UnTalNeno! (@NenoAluXe) January 30, 2020

Que me gusta #Universo? SÍ!

Que ojalá y de una vez por todas al año que viene llevemos algo tipical Spanish y no intentemos ser suecos o azeries? También — ?????????? ???????????????????????? ?? (@potter_pan) January 30, 2020

#Universo es totalmente el rollo de Blas Cantó, pero con un pequeño toque que marca la diferencia y en mi opinión, funciona perfectamente. El videoclip, una pasada. — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) January 30, 2020

Se nota que hay mucho trabajo detrás pero otra vez caemos en el principal problema, la canción. Eurovisión es un festival de canciones y en mi opinión, esta, a primera escucha no destaca absolutamente nada. #Universo #BlasEnRTVE #Eurovision2020 — Manuelesky (@Manuelesky_) January 30, 2020

A primera escucha #Universo me deja un poco frío. Me falta ese "punch" que la haga romper. Pero me parece un buen tema MUY currado que creo se va a crecer en directo, sobretodo en Eurovisión, y que se presta a una escenografía muy oscura y eso me gusta ????https://t.co/zItWsJuOwF — Víctor Izquierdo (@Victor_Izme) January 30, 2020

No es bailable, no es emotiva, no es inspiradora, no es melódica (es plana), no es pegadiza... ¿Universo, perdóname? De verdad, buscad otras fuentes de inspiración u otros profesionales que os ayuden con las composiciones. Y recordad, "All I know, loving you is a losing game" — Marc Romeu ???????? ???????? (@MarcRomeu) January 30, 2020

Buenísima!!! Es muy pegadiza, y el estilo me encanta! Ya tengo ganas de escucharle cantarla en directo <3 — ?María Vega? (@Vega_sakura) January 30, 2020

Con una puesta en escena original, igual luce más. Es un poco plana, pero bonita, el estribillo se te queda y puede funcionar. @BlasCanto es un artistazo y brillará, estoy segura. Enhorabuena. — IRENE FERB (@ireneferb) January 30, 2020

De lo mejor que hemos llevado en años, me encanta! La propuesta suena muy actual y con el directo impecable de Blas, sumado a los buenos coros y puesta en escena que estoy segura que llevará, puede ser una opción muy potente!!! Mi enhorabuena ???? — Laura???????? (@Secret16270979) January 30, 2020

Pues para no perder la costumbre... @rtve este año del puesto 20 para abajo. Se nota que. No queréis ganar. Un buen cantante pero la canción... Que pase desapercibida. — AlbertORTIZ (@Mihura79) January 30, 2020

Nada, otro año que no ganamos Eurovisión. No quedaremos mal porque Blas tiene un vozarrón pero la canción es muy repetitiva, y sobre todo la mayor decepción, el estribillo. Qué lástima #Universo https://t.co/mioOsseZTS — hater. (@HaterGH) January 30, 2020