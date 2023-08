Por Beatriz Prieto |

La tarde del 29 de agosto, la recta final de 'YAS verano' vivió un breve momento cargado de tensión a ojos de Rebeca Haro cuando, en medio de un debate, Valeria Vegas estallaba contra el programa por no dejarle tiempo para su sección de los martes. No obstante, la colaboradora pronto confesó que se trataba de una broma, para alivio de Haro, quien había creído que Vegas iba en serio.

Rebeca Haro, boquiabierta ante el enfado de Valeria Vegas en 'YAS verano'

El programa abordaba un debate sobre el acoso en redes cuando, ante, Haro quiso cederle la palabra para conocer su opinión. "Creo que ese no es el tema. Yo he venido aquí a hacer mi sección hoy. Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad,", arrancaba la aludida, visiblemente enfadada.

"Son las siete y cuarenta y nueve, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección. Sabéis que vengo los martes a hacer mi sección, lo siento", continuaba Vegas, momento en el que se veía interrumpida por Haro. "Valeria, tranquila, si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también", trató de calmarla la presentadora. "Ya, pero es que está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no interesan a nadie", criticó la colaboradora, a quien sus compañeros le reprocharon su carácter.

"No me hagas esto"

"Yo he venido a hacer mi sección. ¡Y si no hago mi sección, yo cojo y me voy!", estallaba Vegas, poniéndose en pie ante una perpleja Haro. "¡Que es mentira, es broma!", soltaba la colaboradora entonces, hacia el público, momento en el que Haro se puso en pie y ambas se abrazaron entre risas.

"No dejaba de pensar: 'Es mi última semana, no me hagas esto'", reconocía la presentadora, visiblemente aliviada. Vegas explicó que su fingido arrebato era "un homenaje a ese momento mítico de Paco Umbrall con Mercedes Milá, cuando iba a hablar de su libro, porque ayer se cumplieron dieciséis años de la muerte de Paco Umbrall", en lo que fue una original forma de inaugurar su sección "El baúl de Valeria".