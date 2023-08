Por Beatriz Prieto |

Como cada 2 de agosto, Isabel Pantoja se convirtió en foco de atención de todos los medios al sumar un año más, especialmente en medio de las complicadas relaciones de la tonadillera con sus dos hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. Un asunto que abordaron en 'Y ahora, Sonsoles', este miércoles, con motivo de tan señalada fecha para la artista, momento en el que el "veto" de Rivera en Telecinco se coló en el programa Antena 3, con la indirecta de una de sus colaboradoras.

'Y ahora, Sonsoles' aborda las relaciones de Isabel Pantoja con Kiko Rivera e Isa Pantoja

, anunciaba Rebeca Haro , sustituta de Sonsoles Ónega en verano, al dar paso al vídeo en el que el programa recopilaba la situación de Pantoja y, en el que era su segundo cumpleaños tras la muerte de su madre. Asimismo, a pesar de que Pantoja mantendría la relación con su hija, algunas de sus declaraciones habrían enfadado a la cantante, a lo que se sumabay sus cada vez más escasas amistades.

"En familia está, pero está con su hermano. También es normal que su hija no vaya a Cantora a felicitar a su madre, porque está el tío y no lo puede ni ver. Y el otro, como es como es, ni se le espera", manifestaba Dani Carande, en una clara referencia a Rivera. "A mí me da mucha pena", intervenía Beatriz Miranda, en referencia a lo "desestructurada que está la familia", como señaló Pilar Vidal. "Ahora ya no tienen oportunidad de reconciliarse, porque como ya no tienen canal de televisión que les contrate, porque están vetados y demás", añadía la colaboradora, en referencia a aquellas veces en las que Rivera y la joven Pantoja habían coincidido en televisión, algo ya aparentemente imposible por el supuesto veto de Telecinco.

"No podéis comprarme"

No obstante, el veto de Telecinco no sería la única razón por la que el DJ no regresaría a la cadena de Mediaset. Tal y como él mismo manifestó hace un par de semanas al ver cómo la cadena levantaba su veto para hablar de su estado de salud, su intención de volver a pisar cualquiera de los platós de Telecinco estaría más que descartada: "Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme, porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar". Unas palabras que el DJ lanzó en su cuenta de Instagram, donde tachó de "patético" el hecho de que la cadena volviera a interesarse por él a pesar de vetarlo supuestamente.