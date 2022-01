'Rebelde' irrumpe con fuerza en las audiencias de Netflix, pero el mundo se rinde a 'Café con aroma de mujer'

Las plataformas de streaming están cada día más presentes en nuestras vidas, ofreciendo un sinfín de contenidos para entretenernos. Precisamente, Netflix sigue siendo el servicio de streaming con mayor penetración entre los espectadores españoles y buscan cada semana que sus productos se posicionen en el ideario colectivo. Como ocurre cada siete días, FormulaTV elabora un análisis de las audiencias de la plataforma para conocer qué ha triunfado; por eso, en esta ocasión, nos centramos en el lapso temporal que va desde el 3 de enero hasta el 9.

'Rebelde' y 'Café con aroma de mujer'

Durante la quinta jornada de 2022, Netflix desplegó las alfombras para dar la bienvenida al remake de 'Rebelde'; esa ficción con origen México que comenzó a convertirse en un fenómeno social y musical allá por el año 2004. Lo cierto es que la nostalgia funciona a las mil maravillas a la hora de producir contenidos y, de hecho, mundialmente puede considerarse un éxito. Sin embargo, la serie ha pasado completamente desapercibida para los usuarios españoles: no consigue ninguna plaza en el preciado top 10.

Por contra, las tramas que se desarrollan en el Elite Way School sí que despuntaron en términos globales: con 33.180.000 horas vistas en 5 días, 'Rebelde' se asienta en la segunda posición. Un puesto por encima volvió a quedase la primera temporada del serial 'Café con aroma de mujer' (82.980.000), siendo la segunda semana que permanece en el ranking y escalando +5 puestos. Curiosamente, en este caso sí que hay acuerdo entre los espectadores mundiales y los españoles, pues también consigue la medalla de oro dentro de nuestras fronteras.

Lo más visto en Netflix España del 3 al 9 de enero Posición Nombre del formato Tipo de producción Semanas en el top 10 1º Café con aroma de mujer (T1) Serie 2 2º La reina del flow (T2) Serie 8 3º Cobra Kai (T4) Serie 2 4º Quédate cerca Miniserie 1 5º La reina del flow (T1) Serie 8 6º Emily en París (T2) Serie 3 7º The Witcher (T2) Serie 4 8 La Casa de Papel (T5)) Serie 6 9º Kitz (T1) Serie 1 10º The Witcher (T1) Serie 4





En términos de permanencia, la quinta temporada de 'La Casa de Papel' lleva ya la friolera de 11 semanas colándose en nuestras casas. La tanda final de capítulos sigue acumulando visualizaciones desde hace más días que 'La reina del flow' (8 semanas). Destacable es el hecho de que no hay ningún contenido que destaque en España diferente a este tipo de producciones.

A nivel nacional, una de las series que llevaba haciendo acto de presencia desde que Netflix la incorporó a su catálogo era 'Aquí no hay quien viva'. El producto de los hermanos Caballero terminó 2021 fuera del listado y ha comenzado el 2022 sin alcanzar ninguna plaza. Asimismo, 'La chica de Oslo' y 'Mar de la tranquilidad' pierden la 9ª y 10ª posición que se apuntaron la semana previa para desaparecer del top.

'The Witcher' y 'Emily en París': funcionamiento diferente

Poniendo la lupa en el territorio español, 'Emily en París' desciende -4 posiciones, mientras que 'The Witcher' cae -3 puestos. Aunque los espectadores se han ido desconectando poco a poco de ellas, siguen triunfando y se cuelan entre lo más visto. No obstante, destacable es el hecho de que no consigan representación en el ranking a nivel global.

Por contra, el producto que sigue amasando cifras millonarias en todo el mundo es 'El juego del calamar' (14.980.000), llevando ya 17 semanas entre los contenidos preferidos de los suscriptores de habla no inglesa. En comparación a la semana anterior, la ficción surcoreana desciende -2 posiciones. Grandes datos también para 'La Casa de Papel' (18.770.000) y 'La reina del flow' (28.480.000).