Rebelión en 'GH VIP 8' por no tener protagonismo en el debate: "El domingo todos en pijama"

El 24 de septiembre de 2023, Ion Aramendi presentaba la segunda gala de 'GH VIP: El debate', donde se mostraron las consecuencias de las nominaciones en la convivencia y las primeras horas tras la unificación, imágenes que fueron valoradas por Anabel Pantoja, Belén Rodríguez, Marta Peñate, Alexia Rivas, Xavier Deltell, Frank Blanco y el propio Pedro García Aguado.

Tras esto, el presentador

Durante ese periodo de tiempo, los participantes no nominados estuvieron en la casa esperando a saber más de Ion Aramendi. Mientras tanto, Oriana Marzoli se quejaba junto a Marta Castro, Sol Macaluso, Laura Bozzo, Pilar Llori y Michael Terlizzi que no les estuvieran dando "un mínimo" de protagonismo.

"Un mínimo de respeto, dame un segundo del protagonismo que nos merecemos. La importancia, no sé...", decía Marzoli. "Para eso que no conecten los domingos. Que monten los vídeos que quieran mostrar y ya está, bye", añadía Macaluso, molesta también por estar esperando durante la gala en el salón. "Es que, ¿nosotros qué pintamos, tía?", se preguntaba la finalista de 'Grande Fratello' en Italia.

Su plan para el próximo domingo

"Conectamos diez segundos en lo que dijeron los cuatro nombres de los nominados y que fueran al ascensor", señalaban. "Podemos ponernos la misma ropa para el martes, no te ha visto ninguno", bromeaba el italiano. "A mí me jodería haber gastado ese look", decía Pilar Llori, refiriéndose al outfit de Oriana Marzoli. "El domingo todos en pijama", proponía Terlizzi, cosa que agradó a todos los presentes, quienes se sumaron a la "rebelión".